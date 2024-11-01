Тренер «Динамо» Личка высказался о травме Бителло

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» рассказал о травме бразильского полузащитника команды Бителло.
Он получил травму и 7-8 дней не сможет тренироваться. Потом посмотрим, что будет дальше. На его позиции выйдет Карраскаль, тоже хороший игрок, который умеет делать разницу. Я уверен, что потеря Бителло не будет критической.
И Нгамалё может тоже сыграть на левом фланге, если что.
И Нгамалё может тоже сыграть на левом фланге, если что.