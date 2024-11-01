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Тренер «Динамо» Личка высказался о травме Бителло

вчера, 19:00

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» рассказал о травме бразильского полузащитника команды Бителло.

Он получил травму и 7-8 дней не сможет тренироваться. Потом посмотрим, что будет дальше. На его позиции выйдет Карраскаль, тоже хороший игрок, который умеет делать разницу. Я уверен, что потеря Бителло не будет критической.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:01, ред.
Доброго Здоровья shlomo!
И Нгамалё может тоже сыграть на левом фланге, если что.
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Хорошо что Караскаль есть....
Гость
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