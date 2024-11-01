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Беншимол: «Несмотря на возраст, Дзюба находится в хорошей форме»

вчера, 09:22

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол высказался о роли Артёма Дзюбы в команде.

Узнал о Дзюбе ещё после чемпионата мира 2018 года. Россия очень хорошо проявила себя, а Артём забивал и проводил сильные матчи с большими командами.

Несмотря на возраст, он находится в хорошей форме. Проводить по 90 минут на поле — дорогого стоит. И он не просто отстаивает их на поле, а играет и помогает команде. Посмотрите на статистику — Дзюба и гол забил, и результативные пасы есть. Это говорит о его хорошей готовности.

Артём, несомненно, лидер команды. У него колоссальный опыт выступлений в больших клубах, на чемпионате мира. Не могу сказать, что только он берёт на себя ответственность, мы — тоже. Но Артём нам помогает, объединяет, чтобы мы двигались в одном направлении.

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Все комментарии
exdqk6mt648d
exdqk6mt648d
вчера в 12:46
Не вылететь бы с ним в ФНЛ случайно...
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:05, ред.
Всё познается в сравнении. "Несмотря на возраст находится в хорошей форме..." Левандовски тоже 36 лет и он находится в хорошей форме. У них кстати разница в возрасте ровно 1 день.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:02, ред.
Я подумал о другом. Если уж футболист "Акрона" из Кабо - Верде хвалит Артёма, то последний действительно чего - то стОит и находится в хорошей форме. БОльшей похвалы, чем похвала футболиста из государства, расположенного на западе Африки, придумать сложно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51
Да-да, работает парень как может))
galem72
galem72
вчера в 10:44
"...он находится в хорошей форме. Проводить по 90 минут на поле — дорогого стоит..."

Хорошая форма для наконечника — голы клепать! А проводить на траве 90 мин — много ума не надо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:33
При отличной форме не получают мышечную травму в начале матча на ровном месте.
drug01
drug01
вчера в 10:12
Какой возраст? Ему ещё играть да играть!
shur
shur
вчера в 09:55
...Я восхищён скаутами Акрона, так бы и прожил жизнь, не зная о
Кабо-Верде!!!
shur
shur
вчера в 09:51
...всё таки уговорил мальчёнка пенсионера свой остров купить,развёл с перспективой на будущие...!
x7effe38vmf4
x7effe38vmf4
вчера в 09:31
Значит и от регулярного рукоблудства бывает польза
Гость
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