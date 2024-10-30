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Дюков: «Ротенберг ни разу не поднимал вопрос выступлений „Зенита“»

вчера, 14:47

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с ним ни разу не поднимал тему выступлений петербургского «Зенита».

Я достаточно долго знаю Бориса Романовича. Он настоящий спортсмен. Если он начинает чем‑то заниматься, то делает это абсолютно серьезно. Это конкурентный человек, который не любит проигрывать, а любит побеждать. Последнее время мы обсуждали только связанные с «Сочи» вопросы. Ни разу Борис Романович не поднимал вопрос выступлений «Зенита». Я вижу, что он переживает исключительно за дела «Сочи» и его результаты.

Ранее Ротенберг заявил, что с детства болеет за «сине‑бело‑голубых».

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4RT
4RT
сегодня в 11:10
Попробывал бы корешь ВВП, что нибудь вякнуть про его клуб
nikolah
nikolah ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:58
Такой же вопрос, максимально странная публикация..
cska1948
cska1948
вчера в 17:10
Интересно, а почему президент «Сочи» Борис Ротенберг должен в разговоре с президентом РФС обсуждать проблемы Зенита?
d5uvvth9ccpx
d5uvvth9ccpx
вчера в 16:28
Тема надуманная, не знают как Зенит победить.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:49, ред.
Да, ладно, что ещё поднимать, итак всех подняли: все президенты, генеральные секретари и т.д.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:38
Вот и ответ всем питерским болельщикам, почему к нашему чемпиону такая неприязнь со стороны остальных любителей футбола. Главу РФСа очень беспокоит, причём открыто, безразличие к главной питерской футбольной команде местного олигарха. Все и всё подчинено интересам клубу с берегов Невы.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 15:31
А что, разве запрещено болеть за команду которая тебе нравится с детства?
альсато
альсато
вчера в 15:10
а зачем Ротенбергу поднимать эту тему, если Дюков в этой теме, как рыба в воде)))
7szejwh84y3f
7szejwh84y3f
вчера в 15:00
За кого политически выгодно сейчас болеть за тех с детства и болеют.
Гость
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