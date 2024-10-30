Дюков: «Ротенберг ни разу не поднимал вопрос выступлений „Зенита“»

Глава Российского футбольного союза ( РФС ) заявил, что президент «Сочи» в разговоре с ним ни разу не поднимал тему выступлений петербургского «Зенита».

Я достаточно долго знаю Бориса Романовича. Он настоящий спортсмен. Если он начинает чем‑то заниматься, то делает это абсолютно серьезно. Это конкурентный человек, который не любит проигрывать, а любит побеждать. Последнее время мы обсуждали только связанные с «Сочи» вопросы. Ни разу Борис Романович не поднимал вопрос выступлений «Зенита». Я вижу, что он переживает исключительно за дела «Сочи» и его результаты.