Дюков: «Ротенберг ни разу не поднимал вопрос выступлений „Зенита“»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с ним ни разу не поднимал тему выступлений петербургского «Зенита».
Я достаточно долго знаю Бориса Романовича. Он настоящий спортсмен. Если он начинает чем‑то заниматься, то делает это абсолютно серьезно. Это конкурентный человек, который не любит проигрывать, а любит побеждать. Последнее время мы обсуждали только связанные с «Сочи» вопросы. Ни разу Борис Романович не поднимал вопрос выступлений «Зенита». Я вижу, что он переживает исключительно за дела «Сочи» и его результаты.
Ранее Ротенберг заявил, что с детства болеет за «сине‑бело‑голубых».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!