Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Рязанцев сравнил работу под руководством Бердыева и Капелло

вчера, 17:43

Экс-игрок сборной России Александр Рязанцев высказался о работе под руководством тренеров Курбана Бердыева и Фабио Капелло.

Капелло – самый жёсткий тренер, с которым я сталкивался? Бердыева тоже можно поставить в этот ряд. При Бердыеве дисциплина была жёсткой.

При Капелло нельзя было сесть на мяч на тренировке – сразу выгоняли? На мяч я не пробовал садиться. Вообще на мяч сесть во время тренировки – странная идея. Да, Капелло был очень требовательным, но про Бердыева я могу сказать то же самое.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дюков: «Ротенберг ни разу не поднимал вопрос выступлений „Зенита“»
Вчера, 14:47
Писарев: «Большой разницы между Абаскалем и Станковичем не вижу»
Вчера, 14:10
Степашин о трансфере Сафонова: «Тюкавин достоин такого же предложения»
Вчера, 11:26
Писарев об «Оренбурге»: «Главный претендент на вылет»
Вчера, 11:00
Талалаев о «Балтике»: «Было стыдно, что я руковожу этой командой»
Вчера, 10:32
Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит»
Вчера, 10:06
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:12
за свою недолгую карьеру игрока (80-х 90-х)-не помню ни одного случая, чтобы кто ни будь из футболистов позволил себе сесть на мяч! ..ни в раздевалке, ни при занятии в поле...похоже (сегодня) не с того воспитание начинаем....
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:31
Напрасно ты так. Мне, например, интересно.
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:40
Доброго Здоровья shlomo!
Сразу видно это не моряк. а ботан какой-то))
А пейзаж на фото похож на наш Дон зимой.
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
На флоте не садятся на кнехт.... и даже ставить ноги
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:28
+100000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:26
В принципе толком не сказано! Жуть оба какие жесткие я понял!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
...изобретальный Валерий Васильевич,качающийся Наш!
shur
shur
вчера в 18:13
...что за сидение на корточках,тем более на мяче.в сортире что ли, никогда не понимал этой позы...!!!
Capral
Capral
вчера в 18:13
А Лобановский, вообще закрывал на месяц игроков на базе, не позволял вольностей, часто, даже журналистам на тренировки киевлян не разрешал приходить и тп. А про нагрузки отдельная тема. На похороны с близкими не отпускал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:01
В общем из повествования ясно - два очень жёстких "кренделя"...)))
av2k3qb8775m
av2k3qb8775m
вчера в 18:01
На тренировке надо не на мячиках сидеть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 