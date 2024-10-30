Рязанцев сравнил работу под руководством Бердыева и Капелло

Экс-игрок сборной России высказался о работе под руководством тренеров и .

Капелло – самый жёсткий тренер, с которым я сталкивался? Бердыева тоже можно поставить в этот ряд. При Бердыеве дисциплина была жёсткой.

При Капелло нельзя было сесть на мяч на тренировке – сразу выгоняли? На мяч я не пробовал садиться. Вообще на мяч сесть во время тренировки – странная идея. Да, Капелло был очень требовательным, но про Бердыева я могу сказать то же самое.