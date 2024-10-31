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Тренер сборной России назвал 5 самых перспективных футболистов страны

вчера, 11:59

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко в интервью источнику назвал пятёрку самых перспективных футболистов страны на текущий момент.

Батраков, Тюкавин, Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Сергей Пиняев. В «Локомотиве» много ребят, тот же Александр Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева из ЦСКА. Есть много хороших ребят, правда. Но выделю Батракова и Тюкавина.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:46
- Каждый кулик, своё болото хвалит!

- ОХ, КАК ЖЕ ПРАВ БЫЛ И.А.КРЫЛОВ!!! Прямо про наш футбол! Всё в точку!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:27
Успехов футболистам состава сборной России!!!
shur
shur
вчера в 17:19
...я очень хотел увидеть в Пеняеве "Мистера Совершенство",но
в Паровозе "...мы мирные люди и наш бронепоезд стоит на запасном пути!!!"
Борис2876
Борис2876
вчера в 13:09
Интересно другое, куда они деваются через несколько лет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:23
Талантливых молодых людей в России гораздо больше, просто их нужно искать. К сожалению, у нас в стране, этим мало кто занимается. Вот и пропадают таланты так и не раскрывшись. Нужна государственная программа развития футбола, где отдельной строкой должна быть молодёжь...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20
Видели мы таки перспективных сотни раз, ничего это ровным счётом не значит. Из всех вышеперечисленных пока впечатление производит только Батраков, но гарантировать что он вырастет в топового ирока вряд ли на данном этапе можно.

Примечательно что опять из стана красно-белых никого и ничего, заметил что Спартак потихоньку проваливается в информационный вакуум, чего и следовало ожидать, людей редко интересуют дела середняков.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:15
Снова Тюкавин, но про его перспективы, как нападающего уже три года все говорят, а он как был в Динамо, так пока там и остаётся и особого прогресса в его игре не видно. Да забивает свою среднюю норму голов по российским меркам, но эта мерка в два раза ниже чем в ТОП-5. Соглашусь только по Батракову, парень явно растёт и как игрок, и как лидер команды, задающий тон игре. А своих Милёхина и Ланговича перечислил для рекламы на продажу, жить то Ростову надо на что-то.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:09
В общем-то всё по делу сказано. Есть ещё молодые таланты...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:09
Хорошие по нашим меркам, а не по мировым и даже не по Европейским
Гость
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