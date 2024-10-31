Тренер сборной России назвал 5 самых перспективных футболистов страны

Тренер сборной России и «Ростова» в интервью источнику назвал пятёрку самых перспективных футболистов страны на текущий момент.

Батраков, Тюкавин, Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Сергей Пиняев. В «Локомотиве» много ребят, тот же Александр Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева из ЦСКА . Есть много хороших ребят, правда. Но выделю Батракова и Тюкавина.