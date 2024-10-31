Тренер сборной России назвал 5 самых перспективных футболистов страны

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко в интервью источнику назвал пятёрку самых перспективных футболистов страны на текущий момент.
Батраков, Тюкавин, Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Сергей Пиняев. В «Локомотиве» много ребят, тот же Александр Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева из ЦСКА. Есть много хороших ребят, правда. Но выделю Батракова и Тюкавина.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Примечательно что опять из стана красно-белых никого и ничего, заметил что Спартак потихоньку проваливается в информационный вакуум, чего и следовало ожидать, людей редко интересуют дела середняков.
Примечательно что опять из стана красно-белых никого и ничего, заметил что Спартак потихоньку проваливается в информационный вакуум, чего и следовало ожидать, людей редко интересуют дела середняков.