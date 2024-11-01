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Дуглас Сантос: «Второе место — это не то, на что мы рассчитываем»

вчера, 08:34

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о нынешнем турнирном положении команды.

Как сказалось на настроении и подготовке команды то, что по итогам прошлого тура «Краснодар» оторвался от «Зенита» в гонке за первое место в турнирной таблице? Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место — это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем — это первое!

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:34
Самое ужасное, даже не нынешнее место Зенита, а его игра- безликая и серая. Нет одного человека и пропала игра, исчезли динамика в игре и креатив, некому заводить команду, а сам Зенит, медленно, но уверенно превращается, в ту, бесцветную массу, которую мы наблюдали весной. Сильнейший и дорогой состав, а игры качественной нет, и только по одной причине- отсутствие тренерской мысли...

Правильно сказал однажды Великий Феола:"Скопление звёзд ещё не создаёт созвездия".
112910415
112910415
вчера в 11:02
но третье-то ещё хуже ! )
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 10:57
Слышал Глушенков начал тренироваться в общей группе. С Динамо не надо рисковать, и без него обязаны справляться, причем уверенно с запасом. Макса можно выпустить разве что на последние минут 20, чтобы форму набирал.
lotsman
lotsman
вчера в 10:32
Правильно, надо всегда ставить высокие цели и стараться достичь их.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
Дуглас Сантос: "Мы русские, не сдаёмся!!"
альсато
альсато
вчера в 10:24
не место красит человека, а человек место)))))
Борис2876
Борис2876
вчера в 09:31
Что тут скажешь, надо привыкать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:21
Понятное дело что это не то место... Желательно чтобы оно так и осталось
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:07
А на каком языке он ответил на вопрос?
shur
shur
вчера в 08:57
...Сантос, с быками шутки плохи...!!!
adekvat
adekvat
вчера в 08:55
Посмотрим на настрой ваш и мотивацию в выходной.
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