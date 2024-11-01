Дуглас Сантос: «Второе место — это не то, на что мы рассчитываем»

Защитник «Зенита» ответил на вопрос о нынешнем турнирном положении команды.

Как сказалось на настроении и подготовке команды то, что по итогам прошлого тура «Краснодар» оторвался от «Зенита» в гонке за первое место в турнирной таблице? Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место — это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем — это первое!