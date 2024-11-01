Пьянич сравнил Месси и Роналду

Хавбек ЦСКА высказался об опыте выступления в одной команде с и . Босниец играл за «Барселону» и «Ювентус».

Кто из них круче? Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.

А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним.