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Пьянич сравнил Месси и Роналду

вчера, 16:24

Хавбек ЦСКА Миралем Пьянич высказался об опыте выступления в одной команде с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Босниец играл за «Барселону» и «Ювентус».

Кто из них круче? Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.

А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
А ты кто такой?))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:49
Уважаю обоих футболистов!
112910415
112910415
вчера в 18:13
его впечатления интересны
Capral
Capral
вчера в 17:03
Наговорил кучу всего и всё не по делу. Простой, как раз Рон, а вот Месси с претензией, в хорошем смысле слова разумеется. Но оба- совершенно разные и оба Гениальные, какждый- в своём роде!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:57
Пьянич сравнил Месси и Роналду
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392414/pyanich-miralem-al-nasr 01.11.2024

- Нет, блин, ну сколько можно?

- Пеле или Марадона? Яшин или Дино Дзофф? Роналдо или Месси? Батраков или Глушенков?

- Каждый игрок - уникален по-своему! И не фиг тут сравнивать в 1000-й раз кто круче!
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:50
...ну вот, классно получилось,не всё мне сочинять!
Спасибо Деду за победу!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Боец вспоминает минувшие дни
и битвы где вместе рубились они ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
Завтра тебя сравним с Обляковым
shur
shur
вчера в 16:35, ред.
..."чёрный юмор", если способности Рона и Лео замесить в миске и
потом прокрутить фарш, на выходе вылепится фигурка Тьерри Анри!
...ну если что ни так,сорян!!!
97k4s4wn94rm
97k4s4wn94rm
вчера в 16:25
Ты бы лучше тренировался шёл
Гость
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