Пьянич сравнил Месси и Роналду

Хавбек ЦСКА Миралем Пьянич высказался об опыте выступления в одной команде с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Босниец играл за «Барселону» и «Ювентус».
Кто из них круче? Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.
Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.
А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392414/pyanich-miralem-al-nasr 01.11.2024
- Нет, блин, ну сколько можно?
- Пеле или Марадона? Яшин или Дино Дзофф? Роналдо или Месси? Батраков или Глушенков?
- Каждый игрок - уникален по-своему! И не фиг тут сравнивать в 1000-й раз кто круче!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392414/pyanich-miralem-al-nasr 01.11.2024
- Нет, блин, ну сколько можно?
- Пеле или Марадона? Яшин или Дино Дзофф? Роналдо или Месси? Батраков или Глушенков?
- Каждый игрок - уникален по-своему! И не фиг тут сравнивать в 1000-й раз кто круче!
Спасибо Деду за победу!
Спасибо Деду за победу!
и битвы где вместе рубились они ))))
и битвы где вместе рубились они ))))
потом прокрутить фарш, на выходе вылепится фигурка Тьерри Анри!
...ну если что ни так,сорян!!!
потом прокрутить фарш, на выходе вылепится фигурка Тьерри Анри!
...ну если что ни так,сорян!!!