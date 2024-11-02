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Левандовски в числе лучших. Итоги Fantasy за октябрь

вчера, 11:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает ФК Уэска. Замыкают первую тройку Твердосплавцы.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 626
2 ФК Уэска 611
3 Твердосплавцы 596
4 Сборная Украины 554
5 Варяг 521
6 bulls_ok 511
7 Rosol 508
8 Uladim 507
9 Зенит Москва 504
10 KWW19 498
11 ФК Черная Звезда 496
12 ФК РУБИН 467
13 Babcha 464
14 Jnusia 460
15 Оборванцы из Мадрида 453
16 Cucaraha 446
17 Команда ЦСКА 423
18 Maryia 405
19 ФК АЛМАЗ 404
20 В — 12 402
21 Игорь Болдырев Март 2024 389
22 Нищеброды из Мадрида 389
23 внучата- 383
24 ФК ИЗУМРУД 377
25 Пуффендуйцы 373
26 Команда БАРСЕЛОНА 369
27 Street Judges 339
28 Команда Drynya 333
29 zenit680 Июль 2024 333
30 Игорь 578 Апрель 2024 326

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Левандовски в числе лучших. Итоги Fantasy за октябрь

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:47
А что Левандовски это даёт?
Он слишком практичный человек.
wcbry88t7dh7
wcbry88t7dh7
вчера в 11:40
Поздравляю победителя! Желаю всем удачи в следующем месяце.
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