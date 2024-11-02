Левандовски в числе лучших. Итоги Fantasy за октябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает ФК Уэска. Замыкают первую тройку Твердосплавцы.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|626
|2
|ФК Уэска
|611
|3
|Твердосплавцы
|596
|4
|Сборная Украины
|554
|5
|Варяг
|521
|6
|bulls_ok
|511
|7
|Rosol
|508
|8
|Uladim
|507
|9
|Зенит Москва
|504
|10
|KWW19
|498
|11
|ФК Черная Звезда
|496
|12
|ФК РУБИН
|467
|13
|Babcha
|464
|14
|Jnusia
|460
|15
|Оборванцы из Мадрида
|453
|16
|Cucaraha
|446
|17
|Команда ЦСКА
|423
|18
|Maryia
|405
|19
|ФК АЛМАЗ
|404
|20
|В — 12
|402
|21
|Игорь Болдырев Март 2024
|389
|22
|Нищеброды из Мадрида
|389
|23
|внучата-
|383
|24
|ФК ИЗУМРУД
|377
|25
|Пуффендуйцы
|373
|26
|Команда БАРСЕЛОНА
|369
|27
|Street Judges
|339
|28
|Команда Drynya
|333
|29
|zenit680 Июль 2024
|333
|30
|Игорь 578 Апрель 2024
|326
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
Он слишком практичный человек.
Он слишком практичный человек.