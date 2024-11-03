Через несколько недель агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока

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вчера, 13:14

Через несколько недель агенты крайнего нападающего мадридского «Реала» встретятся с представителями «сливочных» для того, чтобы обсудить будущее бразильского футболиста в клубе.

По информации источника, в испанском гранде крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить Винисиуса в клубе, контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года. До момента, пока трудовое соглашение 24-летнего нападающего не будет пролонгировано, «Реал» намерен внимательно следить за интересом к нему со стороны других команд.