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Через несколько недель агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока

вчера, 13:14

Через несколько недель агенты крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора встретятся с представителями «сливочных» для того, чтобы обсудить будущее бразильского футболиста в клубе.

По информации источника, в испанском гранде крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить Винисиуса в клубе, контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года. До момента, пока трудовое соглашение 24-летнего нападающего не будет пролонгировано, «Реал» намерен внимательно следить за интересом к нему со стороны других команд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:46
будем следить с неслабеющим интересом ! )
Брулин
Брулин
вчера в 16:34
Винни и Мбаппе мешают друг другу, они игроки одной позиции. Одному из них лучше уйти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16
Это можно считать неким "анонсом" - к интересному "сериал" , который начнётся через несколько недель...)
ABir
ABir
вчера в 15:30
А если Винни перейдет в ПСЖ, есть шанс получить ЗМ
Вещий
Вещий
вчера в 13:44
Непонятно куда они торопятся... до 27 года уйма времени...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Как у них всё запланировано, на недели и на года вперёд...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:31
Надо ему ЗМ резиновый дать)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:25
На то они и агенты ☝️😉
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