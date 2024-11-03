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«Рома» на выезде проиграла «Вероне» в матче Серии А

вчера, 21:58
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона3 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Верона» одержала победу над «Ромой» в матче 11-го тура Серии А (3:2).

На 13-й минуте хозяев поля вывел вперёд Каспер Тенгстедт. На 28-й римляне отыгрались усилиями Матиаса Суле. На 34-й «жёлто-синие» повели — гол забил Джанджакомо Маньяни. На 53-й Артем Довбик сравнял счёт. Точку в игре поставил Абду Харруи на 88-й.

«Верона» занимает 12-е место (12 очков). «Рома» идёт 11-й (13 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:36
по-прежнему Рома себя не находит ...
mxufm5x4mss7
mxufm5x4mss7
вчера в 23:06
Рома по прежнему теряет очки...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:15
Три раза по ходу матча хозяева выходили вперед и победили
Возможно Роме стоит задуматься об отставке Юрича, он явно не дает результата, Де Росси куда лучше справлялся а его погнали.....
hx24zaxsz36g
hx24zaxsz36g
вчера в 22:12
Смена тренера Роме не пошла на пользу
Гость
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