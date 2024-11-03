«Рома» на выезде проиграла «Вероне» в матче Серии А

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вчера, 21:58

«Верона» одержала победу над «Ромой» в матче 11-го тура Серии А (3:2).

На 13-й минуте хозяев поля вывел вперёд Каспер Тенгстедт. На 28-й римляне отыгрались усилиями Матиаса Суле. На 34-й «жёлто-синие» повели — гол забил Джанджакомо Маньяни. На 53-й Артем Довбик сравнял счёт. Точку в игре поставил Абду Харруи на 88-й.

«Верона» занимает 12-е место (12 очков). «Рома» идёт 11-й (13 баллов).