«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в Первой лиге

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вчера, 19:01

«Сочи» выиграл у «Нефтехимика» в матче 17-го тура Первой лиги (3:2).

На 1-й минуте нижнекамская команда открыла счёт усилиями Константина Шильцова. На 26-й сочинцы отыгрались — гол забил Павел Маслов. На 45+1-й гости снова повели — забитым мячом отличился Максим Петров. Павел Мелёшин на 61-й восстановил равенство. Третьим голом в составе хозяев поля отметился Игнасио Сааведра на 90+1-й.

«Сочи» занимает 4-е место (27 очков). «Нефтехимик» идёт 10-м (22 балла).