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«Сочи» вырвал победу у «Нефтехимика» в Первой лиге

вчера, 19:01
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Сочи» выиграл у «Нефтехимика» в матче 17-го тура Первой лиги (3:2).

На 1-й минуте нижнекамская команда открыла счёт усилиями Константина Шильцова. На 26-й сочинцы отыгрались — гол забил Павел Маслов. На 45+1-й гости снова повели — забитым мячом отличился Максим Петров. Павел Мелёшин на 61-й восстановил равенство. Третьим голом в составе хозяев поля отметился Игнасио Сааведра на 90+1-й.

«Сочи» занимает 4-е место (27 очков). «Нефтехимик» идёт 10-м (22 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:15
...а впереди ещё три дня и три ночи
и шашлычок под коньячок - вкусно очень
и Я готов расцеловать город Сочи
за то что свёл меня с тобой...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24
Пусть "Сочи" вернётся в РПЛ. Кто бы только знал, как приятно играть на берегу Чёрного моря !
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Ну что молодцы что играли до финального свистка....
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Вообще то Сочи надо уверенно выигрывать, а не вырывать выигрыш.
Гость
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