«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура Ла Лиги (3:1).
На 12-й минуте Даниэль Ольмо вывел хозяев поля вперёд. Рафинья на 23-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 31-й Ольмо сделал дубль. Хави Пуадо забил единственный гол в составе гостей на 63-й.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (33 очка). «Эспаньол» идёт 17-м (10 баллов).
Ямаль просто потрясающие голевые передачи отдаёт, хоть бы без травм прогрессировал пару лет.
Жаль, что гол Фати забил из офсайда. Хотелось бы и его увидеть в обойме на постоянной основе, начинал хорошо, думаю Барселона его команда, ему нужно реанимировать себя срочно.
Левандовски уйдёт через сезон, а его место должны бронировать молодые таланты из Ла Масии.
Ямаль просто потрясающие голевые передачи отдаёт, хоть бы без травм прогрессировал пару лет.
Жаль, что гол Фати забил из офсайда. Хотелось бы и его увидеть в обойме на постоянной основе, начинал хорошо, думаю Барселона его команда, ему нужно реанимировать себя срочно.
Левандовски уйдёт через сезон, а его место должны бронировать молодые таланты из Ла Масии.
У меня нынешняя Барселона вызывает впечатление вечного двигателя. На первый взгляд - чудо. А как разберешься, присмотришься - возникают сомнения.
Не похож стиль игры на игру гранда (совершенно никакой агрессии в адрес клуба, на данный момент игра прям классная).
Нет вальяжности, фундаментальности, размеренности в игре.
Смотришь матчи - диву даешься. Реализация просто зашкаливает. А у соперников - поразительная неудачливость.
Высокая линия обороны - это, конечно, интересно. Но очень опасно.
Опорник работает не над обороной, а под атакой - удивительное решение.
Ставка на подростков - это замечательно, школа у Барселоны давно уже потрясающая. Но где это видано, чтобы на дистанции в 50-70 матчей подростки разрывали всех подряд.
Чудес не бывает, физика поплывет, ментальность и азарт - это разные вещи.
Ставлю на провис в весенней стадии, где марафон решающих матчей.
Сегодня Барселона пропустила три (!!!) гола из двух сантиметровых оффсайдов, и одного аута. Это не может быть системной игрой, это везение.
И это дома простив аутсайдера, играя основой.
Тем не менее, клуб со 125летием и великолепными результатами в первой трети сезона. Флик - браво.
Весной «поиграем» ;)
У меня нынешняя Барселона вызывает впечатление вечного двигателя. На первый взгляд - чудо. А как разберешься, присмотришься - возникают сомнения.
Не похож стиль игры на игру гранда (совершенно никакой агрессии в адрес клуба, на данный момент игра прям классная).
Нет вальяжности, фундаментальности, размеренности в игре.
Смотришь матчи - диву даешься. Реализация просто зашкаливает. А у соперников - поразительная неудачливость.
Высокая линия обороны - это, конечно, интересно. Но очень опасно.
Опорник работает не над обороной, а под атакой - удивительное решение.
Ставка на подростков - это замечательно, школа у Барселоны давно уже потрясающая. Но где это видано, чтобы на дистанции в 50-70 матчей подростки разрывали всех подряд.
Чудес не бывает, физика поплывет, ментальность и азарт - это разные вещи.
Ставлю на провис в весенней стадии, где марафон решающих матчей.
Сегодня Барселона пропустила три (!!!) гола из двух сантиметровых оффсайдов, и одного аута. Это не может быть системной игрой, это везение.
И это дома простив аутсайдера, играя основой.
Тем не менее, клуб со 125летием и великолепными результатами в первой трети сезона. Флик - браво.
Весной «поиграем» ;)