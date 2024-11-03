«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

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вчера, 20:16

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура Ла Лиги (3:1).

На 12-й минуте Даниэль Ольмо вывел хозяев поля вперёд. Рафинья на 23-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 31-й Ольмо сделал дубль. Хави Пуадо забил единственный гол в составе гостей на 63-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (33 очка). «Эспаньол» идёт 17-м (10 баллов).