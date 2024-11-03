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«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

вчера, 20:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 12-го тура Ла Лиги (3:1).

На 12-й минуте Даниэль Ольмо вывел хозяев поля вперёд. Рафинья на 23-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 31-й Ольмо сделал дубль. Хави Пуадо забил единственный гол в составе гостей на 63-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (33 очка). «Эспаньол» идёт 17-м (10 баллов).

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:29
Представляю, как кайфово сейчас болельщикам Барселоны. Каждый матч - шоу, полно голов.

У меня нынешняя Барселона вызывает впечатление вечного двигателя. На первый взгляд - чудо. А как разберешься, присмотришься - возникают сомнения.

Не похож стиль игры на игру гранда (совершенно никакой агрессии в адрес клуба, на данный момент игра прям классная).
Нет вальяжности, фундаментальности, размеренности в игре.
Смотришь матчи - диву даешься. Реализация просто зашкаливает. А у соперников - поразительная неудачливость.
Высокая линия обороны - это, конечно, интересно. Но очень опасно.
Опорник работает не над обороной, а под атакой - удивительное решение.
Ставка на подростков - это замечательно, школа у Барселоны давно уже потрясающая. Но где это видано, чтобы на дистанции в 50-70 матчей подростки разрывали всех подряд.
Чудес не бывает, физика поплывет, ментальность и азарт - это разные вещи.

Ставлю на провис в весенней стадии, где марафон решающих матчей.

Сегодня Барселона пропустила три (!!!) гола из двух сантиметровых оффсайдов, и одного аута. Это не может быть системной игрой, это везение.
И это дома простив аутсайдера, играя основой.

Тем не менее, клуб со 125летием и великолепными результатами в первой трети сезона. Флик - браво.
Весной «поиграем» ;)
allemz
allemz
вчера в 23:47
Барса обязана стать чемпионом, чтобы вынудить эфиопа доставить себя в цепях на ковер к саудовскому королю! Воистину величайший клуб Испании набирает обороты.
С победой!
stanichnik
stanichnik ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:43
Доброго Здоровья ABir!
По таймам всё же ничья, но в целом Барса победила.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 22:30
Барселона продолжает победный путь!
Ямаль просто потрясающие голевые передачи отдаёт, хоть бы без травм прогрессировал пару лет.
Жаль, что гол Фати забил из офсайда. Хотелось бы и его увидеть в обойме на постоянной основе, начинал хорошо, думаю Барселона его команда, ему нужно реанимировать себя срочно.
Левандовски уйдёт через сезон, а его место должны бронировать молодые таланты из Ла Масии.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:42
Особо не напрягались,но жаль,что не змбил Поляк.
ABir
ABir
вчера в 21:02
Очередное каталонское дерби выиграла Барса, трудно Эспаньолу бороться с грандом
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:38
С победой Барса и её болельщиков!
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 20:33
Барса продолжает выигрывать разрывая Эспаньол. А Реал продолжает позориться разрывая отношения с организаторами ЗМ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:23
второй тайм проиграли, ибо так играли при позднем Хави.
жаль.
по матчу, кроме голов, понравилось то, что Флик дает энное количество времени молодому защитнику Форту.
Чтобы он набрал опыта.
Пока что ошибок у него не так много.
А его позиция один из самых важных и сложных позиций, этого нельзя забывать.
Везунчик Пенья...и все благодаря тактике с искусственным оффсайдом)))
из за чего выходит почти в каждом матче сухим из воды.
п.с.
Фати забил наконец, жаль, это было с оффсайда)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:21
В первом тайме все решили)
112910415
112910415
вчера в 20:20
верной дорогой шагаете, товарищи !
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