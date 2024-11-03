«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 10-го тура АПЛ (1:1).
На 70-й минуте манкунианцы открыли счёт — с пенальти отличился Бруну Фернандеш. На 74-й лондонцы отыгрались усилиями Мойсеса Кайседо.
МЮ занимает 13-е место (12 очков). «Челси» идёт 4-м (18 баллов).
есть над чем подумать ...
есть над чем подумать ...
По игре Челси удивило то, что Мареска не выпустил Нкунку в такой игре и дал отыграть весь матч Джексану, который совсем потерялся в этой игре....
По игре Челси удивило то, что Мареска не выпустил Нкунку в такой игре и дал отыграть весь матч Джексану, который совсем потерялся в этой игре....
нет не из того места выросла!
нет не из того места выросла!
Ну уже все наизусть выучили эту схему: принять мяч на фланге, сместиться в центр, ударить в защитника...
Ну а игра равная. Счет по игре
Ну уже все наизусть выучили эту схему: принять мяч на фланге, сместиться в центр, ударить в защитника...
Ну а игра равная. Счет по игре