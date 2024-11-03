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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»

вчера, 21:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в матче 10-го тура АПЛ (1:1).

На 70-й минуте манкунианцы открыли счёт — с пенальти отличился Бруну Фернандеш. На 74-й лондонцы отыгрались усилиями Мойсеса Кайседо.

МЮ занимает 13-е место (12 очков). «Челси» идёт 4-м (18 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:12
у МЮ хоть результаты появились !
есть над чем подумать ...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:47
Гарначо сегодня понапорол все, что можно, вообще, сыграл на редкость бездарный матч. обычно все претензии летят Рэшфорду, но сегодня, но фоне Алехандро, депутат выглядел бодрячком.
azkan
azkan
вчера в 22:11
А все таки Мартинесу надо было красную давать за фол на Палмере, может это как то повлиял бы на результат. Судья добавил приличное время.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:52
Ну что тут сказать, ничья абсолютно справедливый исход данного матча. Челси с Мареской уже нащупал свою игру, а МЮ еще предстоит знатная перестройка после ухода ЭТХ. Смотрел оба матча МЮ после увольнения Эрика, и скажу так, у Нистелроя получается вполне неплохо и игроки забегали , и желание видно, и атмосфера лучше....может стоило дать Рудду поработать!?
По игре Челси удивило то, что Мареска не выпустил Нкунку в такой игре и дал отыграть весь матч Джексану, который совсем потерялся в этой игре....
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:43
....да и лидера, чтобы когда у него мяч,сердце замирало...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:42
Атакующего рисунка игры у МЮ нет.
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
...тоже крендель,поставь щечку правильно в первом тайме и усё,
нет не из того места выросла!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:38
Скучно и трусливо..
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:36
Ну, это он от Рэшфорда заразился на том же фланге.
azkan
azkan
вчера в 21:34, ред.
Ничья справедливая. Показали, что оба хотят победить. Игра интересная, особенно концовка. Но синие теряют очки. Хороший был момент укрепится в таблице.
shur
shur ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
..а у меня давно о нём вопрос закрыт, в дубль!!! И оставаться после тренеровок,удары отрабатывать, до пота!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:34
Игра была равна...продолжение все знают.Хаговское послевкусие еще долго будет аукаться МЮ, такой жалкой игры и таких беспомощных игроков в МЮ давно (а вообще-то никогда) не было!
shur
shur
вчера в 21:32
...Гарначо,ребёнок в натуре,реализация моментов "как карта ляжет"...! Ничья не поражение, но и не победа, наблюдаем...!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ NFFC (раскрыть)
вчера в 21:32
Мю щас не соперник для НФ)))
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:31
У меня уже который матч подряд возникает вопрос: а почему за то, что поперли из команды Депая и Янузая, постоянно прощают Гарначо?

Ну уже все наизусть выучили эту схему: принять мяч на фланге, сместиться в центр, ударить в защитника...

Ну а игра равная. Счет по игре
NFFC
NFFC
вчера в 21:31, ред.
Счёт в пользу Ноттингема Форест!
647wwb63bfc8
647wwb63bfc8
вчера в 21:27
Соперники равные на данный момент, в стадии становления
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:27
Ничья в примерно равной игре. Челси все ещё строится. А у мю ниче нового в принципе)
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