«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч сборных России и Сирии

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вчера, 12:42

«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч между сборными России и Сирии по футболу, сообщили в дирекции по эксплуатации стадиона.

Ранее менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах сообщил, что между Российским футбольным союзом и Сирийской федерацией футбола достигнута предварительная договоренность о проведении матча в ноябре на территории России, сторонам осталось подписать окончательное соглашение.