«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч сборных России и Сирии

«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч между сборными России и Сирии по футболу, сообщили в дирекции по эксплуатации стадиона.
Ранее менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах сообщил, что между Российским футбольным союзом и Сирийской федерацией футбола достигнута предварительная договоренность о проведении матча в ноябре на территории России, сторонам осталось подписать окончательное соглашение.
Ввиду отсутствия договорных отношений по проведению матча между сборной России и Сирии, стадион «Волгоград Арена» затрудняется дать ответ по проведению вышеуказанного матча. В дополнении сообщаем, что стадион «Волгоград Арена» всегда готов к проведению матчей самого высокого уровня.