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«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч сборных России и Сирии

вчера, 12:42

«Волгоград Арена» готова принять товарищеский матч между сборными России и Сирии по футболу, сообщили в дирекции по эксплуатации стадиона.

Ранее менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах сообщил, что между Российским футбольным союзом и Сирийской федерацией футбола достигнута предварительная договоренность о проведении матча в ноябре на территории России, сторонам осталось подписать окончательное соглашение.

Ввиду отсутствия договорных отношений по проведению матча между сборной России и Сирии, стадион «Волгоград Арена» затрудняется дать ответ по проведению вышеуказанного матча. В дополнении сообщаем, что стадион «Волгоград Арена» всегда готов к проведению матчей самого высокого уровня.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
Это хорошо, что стадион в Волгограде готов принять товарищеский матч сборных России и Сирии.. Есть возможность заработать денег от РФС. Вот только готов ли город обеспечить безопасность? Может лучше не рисковать и провести игру в Питере?
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:47
Сборной чаще нужно играть в провинции...
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