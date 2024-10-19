Тошич вспомнил, как тренировал с Роналду штрафные в «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью источнику рассказал о тренировках с нападающим Криштиану Роналду, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед».
Сербский футболист был игроком МЮ с 2009 по 2010 год.
Да, помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в МЮ. Криштиану был примером во всём и для всех игроков. Он после каждой тренировки оставался последним. Мы все молодые футболисты следили за ним, смотрели, что он делает, и старались повторять. Удары, штрафные, передачи и всё остальное.