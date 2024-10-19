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Тошич вспомнил, как тренировал с Роналду штрафные в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:58

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью источнику рассказал о тренировках с нападающим Криштиану Роналду, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед».

Сербский футболист был игроком МЮ с 2009 по 2010 год.

Да, помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в МЮ. Криштиану был примером во всём и для всех игроков. Он после каждой тренировки оставался последним. Мы все молодые футболисты следили за ним, смотрели, что он делает, и старались повторять. Удары, штрафные, передачи и всё остальное.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:53
...где о Роне, там полная ветка каталонских,счастливо оставаться!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:33
"Криштиану был примером во всём и для всех игроков". Не могло быть такого при Невилла, Фердинанда, Скоулза, Руни, Гиггза и Видича.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:32
Не повторяйте за ним.. Иначе, рады будут только "воробьи".. Пфф.. 🤭🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
Тошич получше штрафные бил))
Гость
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