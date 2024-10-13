Брянское «Динамо» ввосьмером обыграло лидера группы Второй лиги

Брянское «Динамо» на выезде обыграло лидера серебряной группы Дивизиона «А» Второй лиги «Родину-2» (3:2).

Игра была примечательна тем, что гости заканчивали поединок ввосьмером. Также ещё три удаления было у брянцев на скамейке. В составе москвичей также в добавленное время был удалён один из футболистов.

Комментатор Артем Терентьев сразу после встречи поделился своими впечатлениями:

Я сейчас видел великое безумие во Второй лиге. Даже 50 брянских фанатов, распевавшихся на подходе к стадиону «Спартаковец» и удвоившие число людей на трибунах, не обнадёживали. Я мёрз на комментаторском месте (оно было прямо на трибуне) и готовился к суровому русскому футболу Второй лиги. А потом случился лучший матч, который видел года за два. Фестивальное кино, где было всё: шесть удалений у одной команды, три из которых на поле, а три – на скамейке, безумная концовка и ощущение, что 11 человек выиграли не в футбол, а в жизнь. Сломали предначертанное.