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Брянское «Динамо» ввосьмером обыграло лидера группы Второй лиги

вчера, 12:48
Родина-2Логотип футбольный клуб Родина-2 (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Брянск)ДинамоМатч завершен

Брянское «Динамо» на выезде обыграло лидера серебряной группы Дивизиона «А» Второй лиги «Родину-2» (3:2).

Игра была примечательна тем, что гости заканчивали поединок ввосьмером. Также ещё три удаления было у брянцев на скамейке. В составе москвичей также в добавленное время был удалён один из футболистов.

Комментатор Артем Терентьев сразу после встречи поделился своими впечатлениями:

Я сейчас видел великое безумие во Второй лиге. Даже 50 брянских фанатов, распевавшихся на подходе к стадиону «Спартаковец» и удвоившие число людей на трибунах, не обнадёживали. Я мёрз на комментаторском месте (оно было прямо на трибуне) и готовился к суровому русскому футболу Второй лиги. А потом случился лучший матч, который видел года за два. Фестивальное кино, где было всё: шесть удалений у одной команды, три из которых на поле, а три – на скамейке, безумная концовка и ощущение, что 11 человек выиграли не в футбол, а в жизнь. Сломали предначертанное.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:59
Артём , уже заинтересовались...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:33
Удивили динамовцы... Кто мог подумать, что партизаны из Брянска способны на такое. Родина фактически получила по морде. А гости показали свой характер, выдержав напор хозяев, которым не помогли собственные болельщики. Родина облажалась.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:33
Матч не видел, но наверное сработало правило, воюют не числом, а умением, которое можно отнести и к футболистам.
112910415
112910415
вчера в 13:33
судя по удалениям на скамейке, что-то важное осталось для нас неизвестным !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
Команда проявила Командный дух ничего удивительного....
альсато
альсато
вчера в 13:20
в таких матчах-закаляется характер!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:16
Удивительно как судья себя не удалил...
ccs7whx66f9q
ccs7whx66f9q
вчера в 13:09
Матч смерти какой-то, сильно хотели выиграть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
Молодцы конечно.но нарушать правила надо меньше.
Гость
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