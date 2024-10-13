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В Англии вратарь забил гол со своей половины поля

вчера, 14:52

В Англии случился вратарский гол.

Отличился голкипер молодёжной команды «Бромлей». Игрок поймал мяч, поданный соперником со штрафного, после чего отправил его ударом ногой в ворота.

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Все комментарии
alex apperly
alex apperly
вчера в 18:20, ред.
Пробежал всю штрафную с мячом в руках и даже выбежал из-за ее пределов метра на 2-3, но этого судьи не заметили. Видимо, попасть в историю важнее, чем следить за правилами
shlomo
shlomo
вчера в 16:21
Не часто но такое случается в футболе... гол красивый ничего не скажешь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:34
молодец пацан. и гол красивый.
но лучше бы не знать Тен Хаге о нем...а то потребует от клуба купить вратаря молодежной команды Бромлей.
as8h74pmknm9
as8h74pmknm9
вчера в 15:28
Этот невероятный вратарский гол, выполненный голкипером молодёжной команды «Бромлей», поразил всех любителей футбола своей красотой и мастерством!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:11
Было уже такое и не раз.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:55
Это от души! Сильно! Красота...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:55
Этим сейчас никого не удивишь...
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