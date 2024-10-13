В Англии вратарь забил гол со своей половины поля

В Англии случился вратарский гол.
Отличился голкипер молодёжной команды «Бромлей». Игрок поймал мяч, поданный соперником со штрафного, после чего отправил его ударом ногой в ворота.
В Англии случился вратарский гол.
Отличился голкипер молодёжной команды «Бромлей». Игрок поймал мяч, поданный соперником со штрафного, после чего отправил его ударом ногой в ворота.
но лучше бы не знать Тен Хаге о нем...а то потребует от клуба купить вратаря молодежной команды Бромлей.
но лучше бы не знать Тен Хаге о нем...а то потребует от клуба купить вратаря молодежной команды Бромлей.