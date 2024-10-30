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Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит»

вчера, 10:06

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об итогах голосования премии «Золотой мяч», которую в 2024 году получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Обратило и обратило. Мне-то какая разница? Мне всё равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор. У нас Головин играет в Европе, сейчас он у всех на виду.

После распада СССР всего три россиянина номинировались на награду от France Football.

В 1993 году Сергей Кирьяков занял 21-е место в голосовании, в 2008-м году Андрей Аршавин стал 6-м, Юрий Жирков – 25-м.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:43
Ваши не заслуживают, вот поэтому не дали, очень просто.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:13
А ещё Рауль в 2001.
112910415
112910415
вчера в 11:42
Рома прав, в Раменском есть неплохие футболисты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:12
Сейчас даже представить не получается чтобы кого-то из наших хотя бы номинировали...
Сп62
Сп62 ответ ue632wstw4yn (раскрыть)
вчера в 10:56
Роман и говорит, что надо было внести в список. А то дискриминация получается.
gtzkg8hcm7pw
gtzkg8hcm7pw
вчера в 10:22
Широков опять рисуется на публике.
ue632wstw4yn
ue632wstw4yn
вчера в 10:20
Так там вроде никого из подмосковного Дедово не было в списке
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:16, ред.
Золотой мяч нынче потерял свою цену. Все потому, длительное время его получали всего два человека. Справедливо это? Я считаю, что нет. Им бы с лихвой хватило по три трофея..... Зато Хави, Иньеста пострадали от такой несправедливости... А еще Рибери и Левандовски...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:11
Рома в своём репертуаре бред сморозил и доволен
drug01
drug01
вчера в 10:09
Широков в своём стиле, долго молчал!!!
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