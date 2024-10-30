Широков о «Золотом мяче»: «Нашим не дали – плохой выбор, значит»

1730271998

вчера, 10:06

Бывший полузащитник сборной России высказался об итогах голосования премии «Золотой мяч», которую в 2024 году получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании .

Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Обратило и обратило. Мне-то какая разница? Мне всё равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор. У нас Головин играет в Европе, сейчас он у всех на виду.

После распада СССР всего три россиянина номинировались на награду от France Football.

В 1993 году Сергей Кирьяков занял 21-е место в голосовании, в 2008-м году Андрей Аршавин стал 6-м, Юрий Жирков – 25-м.