Мостовой готов работать в «Спортинге»

Экс-игрок сборной России готов помочь в случае его назначения на пост главного тренера «Спортинга».

Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка. Если бы поступило предложение, то было бы замечательно.

В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем.

Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не можем поехать к ним?