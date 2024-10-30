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Мостовой готов работать в «Спортинге»

вчера, 18:32

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой готов помочь Сергею Юрану в случае его назначения на пост главного тренера «Спортинга».

Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка. Если бы поступило предложение, то было бы замечательно.

В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем.

Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не можем поехать к ним?

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:15
Тут разговор не о Сереге Юране!...а о том, что Саша Мостовой сказал: "к нам приезжают все кому не лень".. ,а чем я хуже)))))
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:23, ред.
Спортинг не достоин Юрана и Мостового! Легенды!
nikolah
nikolah
вчера в 21:59
А где это чудо еще готово поработать? Соккер, хватит постить шлак)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:49
Каждый день все бла-бла-бла....дайте ему работу хоть кто-нибудь!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:30
Бедный не знает куда податься)
Брулин
Брулин
вчера в 21:15
Саня, ты еще стажировку не прошел.
ahbc8cu56qpf
ahbc8cu56qpf
вчера в 21:01
Эка Царя колбасит, ещё с утра вроде в Динамо или Зенит собирался!
adekvat
adekvat
вчера в 20:37
Такого не будет ни когда.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 20:18
Вот и признал себя "все кому не лень"
ypnr6ef3qq7h
ypnr6ef3qq7h
вчера в 19:48
Похоже и здесь Мостового киданут с работой
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:42
С утра с Динамо о стажировке договаривался, сейчас в Спортинг собирается, а завтра в МЮ объявится.))
lotsman
lotsman
вчера в 19:42, ред.
Мечты, мечты, мечты...................
Capral
Capral
вчера в 19:40, ред.
При всём Уважении к Юрану игроку, как тренера Спортинга в упор не вижу, не дорос еще. Ну а Мост, похоже, по рукам готов пойти, лижбы где-то прижиться. И рассуждает по детски: типа, если Юран станет тренером Спортинга, то и меня возьмет по блату. Да, играли вместе, ну и что, не факт, что вообще вспомнит... Я не верю в тренерство Юрана в Португалии, не тот уровень тренерский, пока, точно.
Сп62
Сп62
вчера в 19:26
То, что играл в футбол, ещё не аргумент для приглашения тренером. Денкович тоже не плохо играл.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:20
Совсем Царь оголодал...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
Что за глупость, какой еще Спортинг?
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:52
не достоин Юран Спортинг тренировать
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
А Сашок то грамотно "удочку закинул" Серёге - ну так на всякий случай...)))
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