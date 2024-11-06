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«Барселона» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться нападающими

вчера, 18:26

«Барселона» намерена расстаться с нападающим Ферраном Торресом.

Каталонский клуб хочет использовать Торреса в качестве сделки по трансферу форварда «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми.

«Сине-гранатовые» готовы предложить за Адейеми Феррана и денежную компенсацию.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 02:08
Не понятно только одно - а зачем Дортмунду такой обмен?? Торрес старше, менее талантлив и дешевле, а на большую доплату Барса не пойдёт поскольку денег нет. Да и самой Боруссии было бы проще продать Адейеми напрямую, без всяких обменов - лимонов за 60 (а может и 70) летом найдутся желающие без проблем...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:27
Ага, Боруссия аж разбежалась, но упала по пути от смеха.
bars098
bars098
вчера в 21:22
Было бы замечательно, это усиление
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:09
Адейеми как раз нужен Барсе. да. он хрустал, но прирожденный голеадор.
Феррану тоже на пользу пойдет переход в БД.
лишь бы Дортмунд согласился)))
А ведь могут.
Все таки любят они из молодых непонятных игроков делать звезд и
пихать их в шесть раз дороже.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:46
Адейеми конечно побыстрее Торреса! Главное вписать его в игру
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