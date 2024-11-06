«Барселона» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться нападающими

«Барселона» намерена расстаться с нападающим Ферраном Торресом.
Каталонский клуб хочет использовать Торреса в качестве сделки по трансферу форварда «Боруссии» Дортмунд Карима Адейеми.
«Сине-гранатовые» готовы предложить за Адейеми Феррана и денежную компенсацию.
Феррану тоже на пользу пойдет переход в БД.
лишь бы Дортмунд согласился)))
А ведь могут.
Все таки любят они из молодых непонятных игроков делать звезд и
пихать их в шесть раз дороже.
Феррану тоже на пользу пойдет переход в БД.
лишь бы Дортмунд согласился)))
А ведь могут.
Все таки любят они из молодых непонятных игроков делать звезд и
пихать их в шесть раз дороже.