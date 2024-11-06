Сане интересен МЮ и «Арсеналу»

Интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Приоритетным вариантом для игрока является продолжение карьеры в «Баварии».
28-летний футболист ведет переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта, стороны еще не затрагивали вопрос о финансах. Сейчас Сане зарабатывает 15 миллионов евро в год, с учетом бонусов его зарплата может возрасти до 20 млн – игрок дополнительно получает 1 млн евро за каждые 6 матчей.
Лерой серьезно рассмотрит возможность перехода в «Арсенал» или МЮ, если договориться с «Баварией» не получится. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона.
Нужен ли он Арсеналу?! Скажу так, из новостей из различных ресурсов говорится о том, что Артета большой "фанат" этого игрока, т.к работал с ним еще в МС, так что такой вариант может быть, но лично я не особо хочу его в наш состав, т.к правый вингер у нас Сака, а сидеть на лавке Сане не захочет, лучше уж нам подписать Мбемо, Семеньо или Бакайоко, они и моложе, и перепродать можно будет в будующем, а для Сане новый контракт станет скорее всего последним большим подписанием....
Нужен ли он Арсеналу?! Скажу так, из новостей из различных ресурсов говорится о том, что Артета большой "фанат" этого игрока, т.к работал с ним еще в МС, так что такой вариант может быть, но лично я не особо хочу его в наш состав, т.к правый вингер у нас Сака, а сидеть на лавке Сане не захочет, лучше уж нам подписать Мбемо, Семеньо или Бакайоко, они и моложе, и перепродать можно будет в будующем, а для Сане новый контракт станет скорее всего последним большим подписанием....