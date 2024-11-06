Сане интересен МЮ и «Арсеналу»

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вчера, 18:00

Интерес к вингеру «Баварии» проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Приоритетным вариантом для игрока является продолжение карьеры в «Баварии».

28-летний футболист ведет переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта, стороны еще не затрагивали вопрос о финансах. Сейчас Сане зарабатывает 15 миллионов евро в год, с учетом бонусов его зарплата может возрасти до 20 млн – игрок дополнительно получает 1 млн евро за каждые 6 матчей.