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«Арсеналу» придётся заплатить 120 млн евро за футболиста «Ньюкасла»

вчера, 19:04

«Арсенал» интересуется нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком.

По данным источника, если «канониры» хотят заполучить шведского форварда, им придётся заплатить 110-120 млн евро за трансфер игрока.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:07
Помню, как пару лет назад, наши "переговорщики" зажали 60 млн€ за Исака, которого очень хотел подписать Артета, потом в дело вступили "сороки" и отдали Сосьедаду ту сумму, которую испанцы просили, а сейчас готовы выплатить 120 млн?! Как говорится "скупой платит дважды", взяли полезного, но хрустального Жезуса, а теперь готовы пепеплатить в два раза за Исака...
Исак хороший вариант, но лучше сделать ставке на другого шведа, на Дьёкереша!
112910415
112910415
вчера в 19:10
на футболистах нынче не сэкономишь !
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75cpg3xnh6gj
вчера в 19:07
Как два пальца обмочить, мизер сумма 120т.
Гость
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