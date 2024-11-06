«Арсеналу» придётся заплатить 120 млн евро за футболиста «Ньюкасла»

«Арсенал» интересуется нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком.
По данным источника, если «канониры» хотят заполучить шведского форварда, им придётся заплатить 110-120 млн евро за трансфер игрока.
«Арсенал» интересуется нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком.
По данным источника, если «канониры» хотят заполучить шведского форварда, им придётся заплатить 110-120 млн евро за трансфер игрока.
Исак хороший вариант, но лучше сделать ставке на другого шведа, на Дьёкереша!
Исак хороший вариант, но лучше сделать ставке на другого шведа, на Дьёкереша!