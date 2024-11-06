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Вингер «Лилля» Жегрова является трансферной целью «Ювентуса»

вчера, 18:52

Вингер «Лилля» Эдон Жегрова уже давно является трансферной целью «Ювентуса», а Кристиано Джунтоли начал следить за ним, когда он еще был спортивным директором «Наполи». Затем в прошедшее трансферное окно он поставил его на первое место в списке целей «Старой синьоры».

В «Юве» ожидали легких переговоров, но сопротивление французского клуба и установленная очень высокая цена вынудили спортивного директора обратиться сначала к Николасу Гонсалесу, а затем к Франсишку Консейсау.

И теперь Джунтоли серьезно рискует потерять Жегрову, поскольку на игрока нацелены не только «Байер», дортмундская «Боруссия» и «Атлетико», но и «Рома» и, прежде всего, «Аталанта», которая выбрала его приоритетным вариантом на конец сезона для замены Адемолы Лукмана, которого ждет неизбежный уход (нигериец нравится «Реалу» и ПСЖ).

У бергамасков есть бюджет и, следовательно, возможности для подписания футболиста «Лилля», и если они квалифицируются в еврокубки, они возглавят гонку за его подписание.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:00
Понравился Ювентусу,надо брать.
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