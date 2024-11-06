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Неймар пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра

вчера, 21:02

Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар повредил бедро в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов Азии.

Пресс-служба клуба из Саудовской Аравии сообщила, что у Неймара травма мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что восстановление бразильца займет от 4 до 6 недель.

В октябре Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.

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Все комментарии
yjsdy3ft4vdb
yjsdy3ft4vdb
сегодня в 04:41
Теперь лечиться он будет постоянно.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:55
...все на Винисиуса ополчились, а по чесноку Неймар,тут должно быть слово про человеческие отходы (прилагательное) гавн---ее
игрока Реала ! Вся его карьера, с гламурными вечеринками, с бесконечным процессом тату, расцветки волос,самим отношением к футболу,к партнёрам и наконец всевозможными травмами,превратилась в позёрство,деньги то поди не в радость!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:02
Пока Роналду и Месси ставят рекорды по забитым голам и передачам мяча партнёрам, другая звезда мирового футбола пытается поставить рекорд по зарплате. Может где-то кто-то из футболистов и круче Неймара, но за проведённые в Аль-Хиляле в течении года семь игр, футболист получает зарплату без бонусов в размере сто пятьдесят миллионов евро, забив при этом один гол и сделав три голевых паса партнёрам. То есть, более двадцати одного миллиона евро за одну игру. Так и хочется спросить, а вам слабо?)))
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:22
Неймар молодец конечно)) бабло лопатой гребёт и отдыхает постоянно))
YNWA
YNWA
вчера в 21:03
Будет время кайфануть.
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