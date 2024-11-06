Неймар пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра

Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар повредил бедро в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов Азии.
Пресс-служба клуба из Саудовской Аравии сообщила, что у Неймара травма мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что восстановление бразильца займет от 4 до 6 недель.
В октябре Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.
игрока Реала ! Вся его карьера, с гламурными вечеринками, с бесконечным процессом тату, расцветки волос,самим отношением к футболу,к партнёрам и наконец всевозможными травмами,превратилась в позёрство,деньги то поди не в радость!!!
игрока Реала ! Вся его карьера, с гламурными вечеринками, с бесконечным процессом тату, расцветки волос,самим отношением к футболу,к партнёрам и наконец всевозможными травмами,превратилась в позёрство,деньги то поди не в радость!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!