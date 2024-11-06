Неймар пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра

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вчера, 21:02

Нападающий «Аль-Хилаля» повредил бедро в матче с «Эстеглялем» (3:0) в Лиге чемпионов Азии.

Пресс-служба клуба из Саудовской Аравии сообщила, что у Неймара травма мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что восстановление бразильца займет от 4 до 6 недель.

В октябре Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.