Стало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьёкереша

«Спортинг» может продать нападающего Виктора Дьёкереша за сумму, которая меньше отступных.
Стоимость отступных за игрока составляет 100 миллионов евро, но «львы» готовы летом расстаться с футболистом за 63 млн.
По слухам, европейские топ-клубы следят за шведом.
Думаю, за игроком будет очередь из топ клубов и я очень хочу видеть его в Арсенале.
Многие сватают его в МЮ и такой вариант вполне может случиться, но мне кажется, в роли Дьекереша Аморим сможет использовать Хойлунда, а сэкономленные деньги можно будет потратить на усиление других позиций.
Думаю, за игроком будет очередь из топ клубов и я очень хочу видеть его в Арсенале.
Многие сватают его в МЮ и такой вариант вполне может случиться, но мне кажется, в роли Дьекереша Аморим сможет использовать Хойлунда, а сэкономленные деньги можно будет потратить на усиление других позиций.