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Стало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьёкереша

вчера, 13:56

«Спортинг» может продать нападающего Виктора Дьёкереша за сумму, которая меньше отступных.

Стоимость отступных за игрока составляет 100 миллионов евро, но «львы» готовы летом расстаться с футболистом за 63 млн.

По слухам, европейские топ-клубы следят за шведом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:45, ред.
Да, Дьекереш в ударе уже не первый сезон, еще до перехода в Спортинг он превел отличный сезон в Чемпионшипе, и странно, почему клубы АПЛ профукали его и швед отправился в Спортинг, в котором продолжил исправно забивать, а теперь делает это и в ЛЧ!

Думаю, за игроком будет очередь из топ клубов и я очень хочу видеть его в Арсенале.

Многие сватают его в МЮ и такой вариант вполне может случиться, но мне кажется, в роли Дьекереша Аморим сможет использовать Хойлунда, а сэкономленные деньги можно будет потратить на усиление других позиций.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:32
Швед Дьёкереш ещё 1.5 года назад играл в Чемпионшипе за Ковентри), а сейчас считается одним из лучших напов…но таков ли он на самом деле? Или он из той же оперы, как Дарвин Нуньес, который в чемпионате Португалии тоже забивал в каждой игре за Бенфику и в ЛЧ очень ярко играл, а перейдя в Ливерпуль и АПЛ стал обычным средним, мало забивающим нападающим…интересно.
112910415
112910415
вчера в 16:31
по такой цене мигом улетит !
stanichnik
stanichnik ответ nubom (раскрыть)
вчера в 14:55
Доброго Здоровья, nubom!
Отклоняя мой вариант, предложите свой, или вы сторонник клонводов?
nubom
nubom ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:47
Я думаю, в этих случаях это будет головная боль клоноводов, а не сайта...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ nubom (раскрыть)
вчера в 14:44
Не стоит забывать про способы изменения IP, помимо прочего.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:29
Аморим должен уговорить руководство приобрести его для МЮ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:25
Почему же летом никто не пришел за ним? За 63 уж точно покупатели найдутся
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:24
Ну и переходил бы вслед за своим тренером в Манчестер Юнайтед. Я думаю, что новому наставнику легендарного клуба дадут денег на трансферы - миллионов сто пятьдесят или больше... Скорее всего в Спортинге он долго не задержится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:20
Значит, лето обещает быть жарким на топовые торги. Бавария, шевелись! Это твой форвард))
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