Стало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьёкереша

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вчера, 13:56

«Спортинг» может продать нападающего за сумму, которая меньше отступных.

Стоимость отступных за игрока составляет 100 миллионов евро, но «львы» готовы летом расстаться с футболистом за 63 млн.

По слухам, европейские топ-клубы следят за шведом.