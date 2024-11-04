Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции

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вчера, 11:44

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Динамо» приглашён на заседание комитета из-за поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».