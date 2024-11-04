Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка приглашён на заседание комитета из-за поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».
По материалам СМИ мы рассмотрим поведение главного тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Личка приглашён на заседание КДК РФС.
тренеру должны это убедительно объяснить !
тренеру должны это убедительно объяснить !
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!