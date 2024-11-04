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Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции

вчера, 11:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка приглашён на заседание комитета из-за поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».

По материалам СМИ мы рассмотрим поведение главного тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Личка приглашён на заседание КДК РФС.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 06:08
Хороший повод для КДК срубить бабла.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:30
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✊✊✊✊✊✊✊😉😉😉😉😉😉😉
112910415
112910415
вчера в 17:47
тренер сильно не прав ...
тренеру должны это убедительно объяснить !
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:28, ред.
Понравится кому-то или нет, но ключевое слово в заголовке этой новости должно звучать не ПРИГЛАШЁН, а ВЫЗВАН, а потом на комиссии получил максимально строгое наказание за своё глубокое знание "великого и могучего". Уверен, что Главный тренер Динамо наверняка знал истинное значение того слова, иначе бы он не использовал его в оценке игры своей команды. К тому же Личка вполне осознавал где он находится и масштаб аудитории, следящей за ходом пресс-конференции, а следовательно не мог не знать о последствиях такого неуважительного отношения к футбольной общественности. Считаю, что руководство клуба должно ещё раньше КДК отреагировать соответствующим образом на выходку чеха и предоставить материалы разбора этого инцидента в РФС.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:12
Опять суд устроят кдкАшники((
Гость
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