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Райс сломал палец на ноге, но готов играть за «Арсенал» и сборную Англии

вчера, 19:15

По информации источника, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс пропустил матч с «Интером» (0:1) в Лиге чемпионов из-за перелома пальца, полученного в субботней игре с «Ньюкаслом» (0:1).

Англичанин не смог тренироваться на этой неделе и даже надеть бутсу на травмированную ногу. Однако полузащитник готов попытаться сыграть за «Арсенал», несмотря на боль, на выезде против «Челси» в воскресенье.

Кроме того, футболист был включен в состав сборной Англии на предстоящие матчи Лиги наций против Греции и Ирландии.

Если игра с «Челси» пройдет без проблем, Райс готов играть и за национальную команду.

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06 ноября
Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:46
...знакомое чувство, будучи действующим игроком, вышел один на один с вратарём соперников, тот схватил меня за бутцу и лихо вывернул в сторону, перелом большого пальца,довольно таки долго просидел на больничном, а играть начал ещё позже...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26
вряд ли это поможет выиграть у Челси)0
112910415
112910415
вчера в 19:46
надеюсь, врачи ему всё объяснят !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
Может лучше не надо??
Гость
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