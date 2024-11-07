Райс сломал палец на ноге, но готов играть за «Арсенал» и сборную Англии

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вчера, 19:15

По информации источника, полузащитник «Арсенала» пропустил матч с «Интером» (0:1) в Лиге чемпионов из-за перелома пальца, полученного в субботней игре с «Ньюкаслом» (0:1).

Англичанин не смог тренироваться на этой неделе и даже надеть бутсу на травмированную ногу. Однако полузащитник готов попытаться сыграть за «Арсенал», несмотря на боль, на выезде против «Челси» в воскресенье.

Кроме того, футболист был включен в состав сборной Англии на предстоящие матчи Лиги наций против Греции и Ирландии.

Если игра с «Челси» пройдет без проблем, Райс готов играть и за национальную команду.