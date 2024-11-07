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«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» в Лиге Европы, Осимхен оформил дубль

вчера, 22:47
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Галатасарая» Юнус Акгюн. На 18-й минуте форвард «Тоттенхэма» Уилл Лэнкшир сравнял счёт. На 31-й минуте Виктор Осимхен вывел «Галатасарай» вперёд, а на 39-й минуте Осимхен оформил дубль. На 60-й минуте Лэнкшир получил красную карточку. На 69-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отыграл один гол.

«Галатасарай» идёт на 1-м месте в турнирной таблице Лиги Европы (10 очков), «Тоттенхэм» занимает 5-е место (9 очков).

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 09:37
Что там делает Витя? Его же хотели все топы, а попал в Турцию. Я что-то пропустил этот трансфер
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:41
Витёк зарешал в этом матче)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:58
Тоттенхэм играет в ЛЕ полурезервным составом так что этот результат не удивителен. Галатасарай - крепкий орешек, особенно у себя дома, а Осимхен стремится доказать, что его рано списали со счетов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Шикарный матч. Могли бы и больше забивать .
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