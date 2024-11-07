«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» в Лиге Европы, Осимхен оформил дубль

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вчера, 22:47

«Галатасарай» обыграл «Тоттенхэм» (3:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Галатасарая» Юнус Акгюн. На 18-й минуте форвард «Тоттенхэма» Уилл Лэнкшир сравнял счёт. На 31-й минуте Виктор Осимхен вывел «Галатасарай» вперёд, а на 39-й минуте Осимхен оформил дубль. На 60-й минуте Лэнкшир получил красную карточку. На 69-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отыграл один гол.

«Галатасарай» идёт на 1-м месте в турнирной таблице Лиги Европы (10 очков), «Тоттенхэм» занимает 5-е место (9 очков).