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Дуглас Сантос перестал считаться легионером в России

вчера, 22:11

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестал быть легионером в России.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Дуглас выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, его контракт действует до 2027-го.

«Зенит» получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу Дугласа Сантоса.

ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока.

Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС – с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером.

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Все комментарии
2dte82zy946s
2dte82zy946s
сегодня в 04:43
Вот так просто покупается гражданство России.
112910415
112910415
сегодня в 04:37
прирастает хорошими людьми земля русская ! )
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
вчера в 22:40
"Писатели" забыли, что конкурс - это, в первую очередь игра, а не работа... По их мнению, те, кто не способен выдавлтвать из себя текст каждые 2 часа - не достоин победы... Хочу напомнить им народную мудрость - не буди Лихо, пока оно тихо....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:33
Зато легко будет угадывать состав Зенита : Латышенок + 10 новых русских. И никакой лимит не страшен. Красотища!!!
shur
shur
вчера в 22:31
...попал, 35 лет до пенсии, welcome братан!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:12
Ну наконец-то, давайте следующему бразилу готовьте паспорт
Гость
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