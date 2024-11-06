Дуглас Сантос перестал считаться легионером в России

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестал быть легионером в России.
21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Дуглас выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, его контракт действует до 2027-го.
«Зенит» получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу Дугласа Сантоса.
ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока.
Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС – с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером.