Дуглас Сантос перестал считаться легионером в России

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вчера, 22:11

Бразильский защитник «Зенита» перестал быть легионером в России.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Дуглас выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, его контракт действует до 2027-го.

«Зенит» получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу Дугласа Сантоса.

ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока.