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Виллиан выступил с заявлением после удаления в матче со «Спартаком»

вчера, 19:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник ЦСКА Виллиан высказался о своём удалении в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Слова футболиста приводит источник со ссылкой на клубную пресс-службу.

Понимаю, что моё удаление будут рассматривать в КДК. Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнёрами, болельщиками, российским футболом и своей семьёй. Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент.

Но на всё воля Божия, и это урок, который я должен пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, как мужчина, отец и футболист. Сегодня я проанализировал эпизод ещё раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола. Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно, о чём я вчера говорил после игры, потому что в произошедшем конфликте я был не один. Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК.

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Землянин
Землянин
сегодня в 06:27, ред.
Клоун, ё прст
Борис2876
Борис2876 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 04:51, ред.
Скорее это так положено по этикетку, сначало извинится а потом понести наказание. Хотя многие и я в том числе его не осуждаем, не спрятался за спины а дал отпор своре. Никто не вправе кроме арбитра давать наказания, а свора спартаковцев бросилась линчевать. У парня был только один выход.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ бундер (раскрыть)
сегодня в 04:45
Твоя проблема в том, что ты смотришь исключительно глазами спартача.
Поверь там всё не так было.
Пересмотри ещё раз и смм себе ответь откуда взялся Литвинов которого тзначально даже блтзко не было. Ослбенно обрати внимание еа скорость его появления и куда была направлена его рука и где она в итоге оказалась.

Кстати Роша тоже не наносил удар судя твоей логике, он просто хотел, что бы Литвинов вытащил свои грязные пальцы из его рта.

Я не оправдываю Рошу, но как мужик он поступил правильно, но опять же только в отношении Литвинова.
бундер
бундер ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:07
Мы разные мптчи смотрели? Главный провокатор тут Роша. После нарушения на Угальде и свистка арбитра, он просто понесся дальше. Умяров его отдернул и Роша накинулся на него, взяв за горло. Всё!! Есть провокация. Бабич тут же вступился за одноклубника и остальные подтянулись. Литвинов не бил Рошу, просто пытался оттолкнуть. Если Литвинов и заслужил КК, то и паренёк из ЦСКА, который его сзади за голову очень агрессивно зажал, заслужил такое же наказание. Но никому ничего не было кроме Роши. Ни Пьяничу, который позже Пруцева по лицу ударил в паре метров от арбитра, ни Мойзесу, который начал Пруцева буквально таскать по полю в том же эпизоде. Очень грязный матч от игроков ЦСКА. Вроде вчера сел посмотреть футбол, а весь матч смотрел какую-то бойню.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:33, ред.
Не хочу и не могу его осуждать. Когда эмоции перехлёстывают через край, отовсюду к тебе паучьими лапами тянутся руки и ноги соперника, который хочет опутать тебя липкой паутиной и утащить к себе в логово, чтобы попить кровушки, а кто-то хочет укусить тебя своими жвалами, то поневоле хочется ответить, выпутаться на свободу. Да, его эмоции возобладали над разумом, дал тумака кое - кому, но когда идёт всеобщая заварушка, всё сплелось в клубок противоречий, так и хочется показать, что ты мужик и не можешь молчать.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:21
Именно так. Прошу извинить и рассмотреть КОМПЛЕКСНО...
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:05
".....Я несу ответственность за свои действия и готов понести наказание, но прошу у арбитров как извинения, так и рассмотреть эпизод комплексно..........Однако, повторюсь, я виноват и приму любое решение КДК."
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:57
Прочитай ещё раз его исповедь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:46
Ну что же.. Ждемс решение КДК
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:42
Он не вымаливает прощения и от наказания не отказывается.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:41
И так из раза в раз. Есть мультфильм - "признаю свою ошибку, лежачих не бьют".
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:32
Ладно, прощаю, но больше так не делай!
pomor445
pomor445 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:22
Именно это и произведёт на упоминаемого им Бога отрицательное впечатление, а с ним и на комиссию тоже.
pomor445
pomor445
вчера в 20:18
Теперь, Бог даст Роше 4 свободных от футбола года на воспитание дитяти.
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Молодец. Настоящий боец. Понимает что не сдержался и подставил свою команду и своих партнёров. Не опровергает, не оправдывается, понимает всю ответственность и приносит извинения за свой поступок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:03
Если "готов понести наказание" то чего тут извиняшки свои расписывать....
Дал волю эмоциям - готовься к материальным потерям....дисква и штрафы последуют неизменно...вне зависимости от жалостливости признания ошибки в поведении......
adekvat
adekvat
вчера в 19:58
После драки и языком можно помолотить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:58
Теперь ждём, что скажет провокатор Литвинов по поводу своих действий.
ABir
ABir
вчера в 19:57
Он сам-то хоть понял, что начитал?
mat73
mat73
вчера в 19:55
Смотри как хорошо сказал. Красивые слова. Не иначе как всю ночь пресс-служба с юристами сидели, готовили текст
112910415
112910415
вчера в 19:47
текст составлен грамотно
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