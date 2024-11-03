Виллиан выступил с заявлением после удаления в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА высказался о своём удалении в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Слова футболиста приводит источник со ссылкой на клубную пресс-службу.

Понимаю, что моё удаление будут рассматривать в КДК . Понимаю, что это не только вопрос провокаций или какой-то злой рок, что арбитры снова будут рассматривать мои действия после дерби. Понимаю, что это моя ответственность, и я раскаиваюсь за свою несдержанность перед партнёрами, болельщиками, российским футболом и своей семьёй. Я стал отцом на прошлой неделе и планировал отпраздновать это событие забитым мячом, и в первом тайме у меня был момент.