Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке МЮ

вчера, 20:29

Женская Суперлига начала расследование в связи с неудачной фразой комментатора.

В воскресенье сотрудник ВВС, работавший на матче «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», позволил себе грубые слова в отношении замененной на 61-й минуте нападающей Эллы Тун.

На 74-й минуте футболистка МЮ, сидящая за пределами поля с угрюмым видом и скрещенными руками, попала в кадр, и комментатор отметил: «Элла Тун. Ее лицо все еще похоже на отшлепанную задницу».

Реплика вызвала недовольство в соцсетях, а руководство Суперлиги начало расследование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Литвинов: «Я не бил Виллиана, пытался разнять эту драку»
06 ноября
СлухиВ офисе Профессиональной футбольной лиги Франции проводят обыски
05 ноября
В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий Мбаппе
04 ноября
Игрока ЦСКА могут дисквалифицировать на полгода. Роша, Кордоба и Соболев – главные скандалисты РПЛ
03 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии13
«Реал» порвал отношения с организаторами «Золотого мяча»
03 ноября
Глава ПСЖ довёл до слёз брата Мбаппе, что стало одной из причин конфликта
31 октября
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:10
Жаль этого добряка. А шутка зачетная.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:48
Ахах!)) 5 балов за такой комментарий))
Ох жаль щас нет рубрики "народный обозреватель"....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
"Руководство Суперлиги начало расследование." - При расследовании обычно проводят ряд экспертиз. Интересно в этом случаи будет ли сравнительная экспертиза лица Эллы Тун с "отшлёпанной задницей . А то комментаторы , народ ушлый - ещё и "выкрутится"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:35
Но ему повезло, она белая!)) а то вообще бы никак не отмазался.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:34
Ну всё мужик ищи работу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
Ахаха)) мощно сказал)))
Но, блин, реально перегнул палку этот юморист))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 