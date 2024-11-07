Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке МЮ

1731000574

вчера, 20:29

Женская Суперлига начала расследование в связи с неудачной фразой комментатора.

В воскресенье сотрудник ВВС, работавший на матче «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», позволил себе грубые слова в отношении замененной на 61-й минуте нападающей Эллы Тун.

На 74-й минуте футболистка МЮ , сидящая за пределами поля с угрюмым видом и скрещенными руками, попала в кадр, и комментатор отметил: «Элла Тун. Ее лицо все еще похоже на отшлепанную задницу».

Реплика вызвала недовольство в соцсетях, а руководство Суперлиги начало расследование.