Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке МЮ

Женская Суперлига начала расследование в связи с неудачной фразой комментатора.
В воскресенье сотрудник ВВС, работавший на матче «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», позволил себе грубые слова в отношении замененной на 61-й минуте нападающей Эллы Тун.
На 74-й минуте футболистка МЮ, сидящая за пределами поля с угрюмым видом и скрещенными руками, попала в кадр, и комментатор отметил: «Элла Тун. Ее лицо все еще похоже на отшлепанную задницу».
Реплика вызвала недовольство в соцсетях, а руководство Суперлиги начало расследование.
Ох жаль щас нет рубрики "народный обозреватель"....
Ох жаль щас нет рубрики "народный обозреватель"....
Но, блин, реально перегнул палку этот юморист))
Но, блин, реально перегнул палку этот юморист))