Главный тренер сборной Брунея рассказал о составе команды на матч с Россией

Главный тренер сборной Брунея по футболу Винисиус Эутропио заявил, что азиатская команда приехала в Россию без нескольких игроков основного состава.

Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти‑шести человек. Они не помогут нам в этой игре. Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой‑то части команды. Они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер‑лиге Брунея. Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких, которые ещё не играли в национальной команде.