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Главный тренер сборной Брунея рассказал о составе команды на матч с Россией

вчера, 21:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБрунейЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Брунея по футболу Винисиус Эутропио заявил, что азиатская команда приехала в Россию без нескольких игроков основного состава.

Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти‑шести человек. Они не помогут нам в этой игре. Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой‑то части команды. Они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер‑лиге Брунея. Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких, которые ещё не играли в национальной команде.

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Все комментарии
yttdnh73tr82
yttdnh73tr82
сегодня в 15:23
В команде ве звезды местных велечин, игроков 5 в следующем сезоне будут играть у нас
112910415
112910415
сегодня в 06:22
кто-то из первой команды, кто-то с улицы ...
сборная России неразборчива в связях
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:50
Этот колхозный матч даже с основой лень смотреть
KSY24
KSY24
вчера в 23:41
Ну может отскочим..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:33
В Брунее даже Премьер - Лига есть? Круто султан Брунея организовал все.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:01
знакомых фамилий нет
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