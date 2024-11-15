Сборная России побила рекорд по голам в одном матче

Сборная России обновила свой рекорд по голам в одном матче.
Национальная команда забила 10 мячей в ворота Брунея в товарищеском поединке. Автором рекордного гола стал полузащитник Алексей Батраков, отметившийся на 79-й минуте.
Ранее максимальным показателем были 9 голов в игре с Сан-Марино в июне 2019 года (9:0).
Сам матч разбирать не буду, пусть кто - нибудь сподобится на это, а мне противно. Украшение матча - удар по воротам нашей сборной с центра поля. Жаль, что не забили.
Сам матч разбирать не буду, пусть кто - нибудь сподобится на это, а мне противно. Украшение матча - удар по воротам нашей сборной с центра поля. Жаль, что не забили.