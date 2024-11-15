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Сборная России побила рекорд по голам в одном матче

вчера, 20:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

Сборная России обновила свой рекорд по голам в одном матче.

Национальная команда забила 10 мячей в ворота Брунея в товарищеском поединке. Автором рекордного гола стал полузащитник Алексей Батраков, отметившийся на 79-й минуте.

Ранее максимальным показателем были 9 голов в игре с Сан-Марино в июне 2019 года (9:0).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:17
а кто вообще задумывается, когда набивает себе тату?..Вот Пигмеи-это да!..у них сама жизнь -борьба!...наши же-как обезьяны!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:48
Даже не смотрел. Нет желания. А желание - самое главное в любом действии. Я так думаю☝️(с)
112910415
112910415
сегодня в 07:31
Фареры в очереди ?
7dppwfm39y4h
7dppwfm39y4h
вчера в 23:47
Детский сад! Радости полные штаны! Ни уважения, ни скромности, ни совести!
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:34
предлагаю запретить число 88. и за одно буквы провакационные такие как буква х и буква ж
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:06
...Заглавие "Мы хотим всем рекордам,наши звучные дать имена!"

Одиннадцать ребят на поле враз,
Забили по мячу на радость,на показ!!!
Все красавцы удалые!
Футболисты молодые!
Все равны как на подбор!
Рекорд невиданный,судьбе наперекор!!!
3dwbpety527y
3dwbpety527y
вчера в 22:59
И кто будет уважать и нас, и эту победу!?
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 21:25
Нужно теперь сыграть со сборной "Мухосранска".
Для закрепления рекорда.
Тьфу..
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24
И, всё же надо отметить , что Бруней сильно помог в установлении рекорда забив 3 в свои ворота...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
Что характерно ,оба матча в рейтинг сборной пойдут. Так и в двадцатку войдём, с этими санкциями 🤪
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:15
Уже сам заголовок о рекорде воротит душу. Порезвились, поиздевались над мальчишечками из Брунея и довольны. У футболистов радостные лица после каждого забитого мяча сияют от счастья, обнимашечки, поздравления друг друга. Кривцов в эйфории чуть на трибуны не запрыгнул после забитого мяча, сердечко показывает. Ну молодцы, ну герои. И комментаторы туда же, захлёбывались, да чуть не захлебнулись от восторга; от того, что происходило на поле.
Сам матч разбирать не буду, пусть кто - нибудь сподобится на это, а мне противно. Украшение матча - удар по воротам нашей сборной с центра поля. Жаль, что не забили.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:11
Побить этот рекорд не составило особого труда. Очень помог слабый вратарь, половина голов его... Что не понравилось? Лично мне то, что Черников надел капитанскую повязку вверх ногами. А ещё многие игроки не пели Гимн России. Кроме того, благодаря оператору трансляции, я обратил внимание на татуировку на шее Кривцова... Число 88 может иметь плохое значение, особенно в комбинации с другим числом. Интересно, а какой смысл вложил Кривцов в эту татуировку? Как минимум он об этом не задумывался...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:10
Батраков забил ОДИННАЦАТЫЙ мяч.( Ошибка в тексте.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:05
Без серьёзной борьбы. Даже не интересно.
Лучший бомбардир Обляков, лучший ассист Круговой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:53
Кому нужны такие атракционы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:52, ред.
Где-то плачет один мальчик...
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