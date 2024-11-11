«Краснодар» выдал лучший первый круг в РПЛ в своей истории

«Краснодар» стал победителем первого круга РПЛ сезона-2024/25.
Команда занимает 1-е место в турнире, набрав 37 очков. Это лучший старт клуба за всё время выступлений в Российской Премьер-Лиге не только по набранным баллам, но также по количеству забитых (32) и пропущенных (7) голов и разнице мячей (+25).
Не хочется загадывать, что будет весной, но вчерашняя игра вскрыла очевидные проблемы команды. Как я неоднократно говорю- не хватает Мусаеву академической выучки, а его поэтичный и комбинационный футбол, в ряде случаев- очень предсказуемый и очевидный для соперника.
И всё-таки, надежда, хоть и небольшая на победу Краснодара есть!!! Поэтому- Удачи, выдержки и мужества команде и её тренеру!!!!!!!
Не хочется загадывать, что будет весной, но вчерашняя игра вскрыла очевидные проблемы команды. Как я неоднократно говорю- не хватает Мусаеву академической выучки, а его поэтичный и комбинационный футбол, в ряде случаев- очень предсказуемый и очевидный для соперника.
И всё-таки, надежда, хоть и небольшая на победу Краснодара есть!!! Поэтому- Удачи, выдержки и мужества команде и её тренеру!!!!!!!
Да при чём здесь точечные усиления? Команда укомплектована вполне нормально во всех линиях. Вопрос в тренерском стратегическом мышлении, которого, пока, увы, Мусаеву не хватает. Ну конечно, проблема Кайо- никуда не делась. Как был неумехой, так и остался.
Да при чём здесь точечные усиления? Команда укомплектована вполне нормально во всех линиях. Вопрос в тренерском стратегическом мышлении, которого, пока, увы, Мусаеву не хватает. Ну конечно, проблема Кайо- никуда не делась. Как был неумехой, так и остался.