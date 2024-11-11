«Краснодар» выдал лучший первый круг в РПЛ в своей истории

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вчера, 09:56

«Краснодар» стал победителем первого круга РПЛ сезона-2024/25.

Команда занимает 1-е место в турнире, набрав 37 очков. Это лучший старт клуба за всё время выступлений в Российской Премьер-Лиге не только по набранным баллам, но также по количеству забитых (32) и пропущенных (7) голов и разнице мячей (+25).