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«Краснодар» выдал лучший первый круг в РПЛ в своей истории

вчера, 09:56

«Краснодар» стал победителем первого круга РПЛ сезона-2024/25.

Команда занимает 1-е место в турнире, набрав 37 очков. Это лучший старт клуба за всё время выступлений в Российской Премьер-Лиге не только по набранным баллам, но также по количеству забитых (32) и пропущенных (7) голов и разнице мячей (+25).

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 10:02
Все бывает впервые, может и чемпионами станут впервые. Но пока верится с трудом.
pomor445
pomor445
вчера в 20:13
По отрыву от второго места не лучший. В прошлом сезоне умудрились слить отрыв в пять очков. Нет никаких предпосылок, что в этом не будет повторения.
Capral
Capral
вчера в 12:46
Пират.

Да при чём здесь точечные усиления? Команда укомплектована вполне нормально во всех линиях. Вопрос в тренерском стратегическом мышлении, которого, пока, увы, Мусаеву не хватает. Ну конечно, проблема Кайо- никуда не делась. Как был неумехой, так и остался.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:40
Подписываюсь под Вашим возванием!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
За Краснодар. В зимнее ТО пару точечных усилений, и все возможно. Прямо сейчас Краснодар лучшая команда премьер лиги.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:21
Согласен с Вами! Класс команды проявляется когда можешь на зубах дать результат. Где-то потерпеть и вымучить победу. Где-то подстроиться под соперника и сыграть вторым номером. У Быков этого особо не видно сейчас.Нет плана Б. Но может просто не подошло время надеюсь. В любом случае желаю им Победы в чемпионате.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:15
А потом они займут второе место
Вещий
Вещий
вчера в 12:08
Главное не повторить концовку прошлого сезона....
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:25
Позитивно то, что без поражений идут. Но мы все помним как Краснодар концовку сезона может заваливать.
bdpzz48ckcuc
bdpzz48ckcuc
вчера в 11:24
Пришло время быкам стать чемпионами!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:23
Сохранят в строю всех своих ключевых игроков значат внвь будет интрига до последнего тура.
112910415
112910415
вчера в 11:19
а вот вчерашние 2 очка категорически не надо было терять !
Capral
Capral
вчера в 11:15, ред.
Краснодар, никогда не умел держать удар. Это воздушная команда, исповедующая, исключительно комбинационный футбол. Такие команды, как правило боятся прессинга соперника и не любят силовой игры. Я уверен, с Мусаевым или с другим тренером- Краснодар останется той же плюшевой, легко уязвимой командой. А вчера опасения были. Поэтому, надежды на долгосрочный успех команды, на её продолжительное лидерство - очень невелики. Искренне симпатизирую Мусаеву и желаю ему Удачи, но пока, не хватает ему умения .перестраивать игру в зависимости от соперника, не научился ещё читать оппонента.

Не хочется загадывать, что будет весной, но вчерашняя игра вскрыла очевидные проблемы команды. Как я неоднократно говорю- не хватает Мусаеву академической выучки, а его поэтичный и комбинационный футбол, в ряде случаев- очень предсказуемый и очевидный для соперника.

И всё-таки, надежда, хоть и небольшая на победу Краснодара есть!!! Поэтому- Удачи, выдержки и мужества команде и её тренеру!!!!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 11:06
Команда молодая, все еще впереди. Посмотрим как второй круг проведут, спад по любому будет.
lotsman
lotsman
вчера в 10:21
Вчерашняя игра подпортила блистательное окончание первого круга. Что то пошло не так в игре быков.
shur
shur
вчера в 10:20
...ещё один круг с рывочком, вот тогда.....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:17, ред.
Лично мне Краснодар симпатичен, но я не верю в тренерский талант Мусаева. Есть в нём что-то неприятное и как в человеке. Вчерашняя игра не прибавила уверенности в его будущем. Клубу нужен тренер победитель, а этот человек не является таковым.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:14
Посмотрим на весенний отрезок чемпионата...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:11
Молодцы Быки! Жаль вчера ничья случилась. Второй круг надо пройти не хуже а то и лучше. Ведь у "хехемона" юбилей на носу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
Ещё один такой кружок и можно будет рассчитывать на "кружки на ленточках"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:03
Теперь будем ждать второй круг....удачи быкам, но что-то слабо верится в их чемпионство
36y5ed4cmxex
36y5ed4cmxex
вчера в 09:59
Если бы еще старт одними ничьими не завалили бы..
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