16-летний игрок сборной Таджикистана установил рекорд по голам за матч

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вчера, 16:41

Полузащитник юношеской сборной Таджикистана (игроки не старше 17 лет) Мухаммад Назриев установил рекорд по забитым за один матч голам национальных команд.

Команда обыграла сверстников из Гуама со счётом 33:0 в домашнем матче отборочного турнира Кубка Азии 2025 года. 16-летний футболист забил 14 мячей, что является рекордным показателем для одного игрока в матчах национальных сборных под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). Ещё 6 голов в игре забил Назрулло Ашурализода, хет-триком отметился Умед Джафоев, Хайдаршо Худойдодов, Парвиз Бобоназаров и Асадбек Махтумов забили по два гола.

Предыдущий рекорд, действовавший с 2001 года, принадлежал австралийцу Арчи Томпсону, который забил 13 голов в ворота сборной Американского Самоа (33:0). В том поединке был установлен рекорд по количеству забитых голов в матчах международных сборных.