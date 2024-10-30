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16-летний игрок сборной Таджикистана установил рекорд по голам за матч

вчера, 16:41

Полузащитник юношеской сборной Таджикистана (игроки не старше 17 лет) Мухаммад Назриев установил рекорд по забитым за один матч голам национальных команд.

Команда обыграла сверстников из Гуама со счётом 33:0 в домашнем матче отборочного турнира Кубка Азии 2025 года. 16-летний футболист забил 14 мячей, что является рекордным показателем для одного игрока в матчах национальных сборных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Ещё 6 голов в игре забил Назрулло Ашурализода, хет-триком отметился Умед Джафоев, Хайдаршо Худойдодов, Парвиз Бобоназаров и Асадбек Махтумов забили по два гола.

Предыдущий рекорд, действовавший с 2001 года, принадлежал австралийцу Арчи Томпсону, который забил 13 голов в ворота сборной Американского Самоа (33:0). В том поединке был установлен рекорд по количеству забитых голов в матчах международных сборных.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:01
Зрители устали радоваться
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:40
Ламид Джамалев
альсато
альсато
сегодня в 08:58
Тут нужно говорить не о том какой счет и кто сколько забил, а о том , что мальчишки с Гуам добрались до Таджикистана!....это вам не в Европе играть-передвигаясь на личном авто))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
Роналду бы туда....ему очень нужны голы))
Сп62
Сп62
вчера в 19:39
Значит недаром нас сватают в азиатскую лигу. Гол каждые три минуты. Не заскучаешь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:16
скоро сб России проведет такие матчи
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24
Интересно а сколько бы Артемка забил ?))
qqypjxtxk6cg
qqypjxtxk6cg
вчера в 18:10
Такой футбол нам не нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Вот таких соперников нужно выбирать для матчей сборной. А если ещё и в рейтинг будет входить, то тогда можем и на первое место выйти...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:48
Попробуйте забить 14 мячей, когда против вас 11 человек
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 17:47
Наши не с теми играют
f8kq5me59wkv
f8kq5me59wkv
вчера в 17:46
С такими соперниками только рекорды ставить
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:41
Вся сборная попадает на карандаш скаутов из ТОП-5 Европы.)))
An Jo
An Jo
вчера в 17:38
О, мне чувак наподобие плитку клал летом и ремонт начинал делать! Я ещё тогда понял что у него талант, когда он перфоратором из 30 отверстий 20 раз в провод заштроблённый попал!!!
shur
shur
вчера в 17:15
...для тех кто не знает,я тоже ребятушки сегодня узнал где это,спасибо Соккеру!!!
shur
shur
вчера в 17:12
....всё, срочные перевыборы в Парижике, отбираем мяч у Ямаля...!!!
И вручаем,как его .......Нагиеву,тьфу ты Назриеву ЗМ!!!!
Номер Реаловский №7......!!!
kwvhzvb4sesv
kwvhzvb4sesv
вчера в 17:00
Нашей сборной срочно нужен Гуам, на его приглашение никаких денег жалеть не надо
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:59
Население Гуама — 160 тысяч человек. Конечно, у какого-нибудь Лихтенштейна и того меньше, но там хотя бы соседи и их лиги есть. А Гуам находится посередине Тихого океана, до ближайшей суши — 1600км вплавь, а в футбол играют, когда рыбачить надоело.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:53
Это просто жесть, так не бывает
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:48
После 10:0 матч нужно было заканчивать... зачем избиение...
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