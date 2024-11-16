Криштиану Роналду установил рекорд по числу побед за национальную сборную

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вчера, 11:37

Португальский нападающий установил рекорд по числу побед за национальную сборную.

В пятницу португальцы в Порту разгромили команду Польши в пятом туре группового раунда Лиги наций УЕФА со счётом 5:1. Роналду оформил дубль.

39‑летний португалец выиграл 132‑ю игру в составе национальной команды и стал единоличным лидером по этому показателю на уровне сборных. Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 215 матчей. Форвард опережает испанцев (131 победа в 180 матчах) и (121 победа в 167 играх). , одержавший 119 побед вместе со сборной Аргентины, идет четвертым.