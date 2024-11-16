Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига наций 2024/2025

Криштиану Роналду установил рекорд по числу побед за национальную сборную

вчера, 11:37
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил рекорд по числу побед за национальную сборную.

В пятницу португальцы в Порту разгромили команду Польши в пятом туре группового раунда Лиги наций УЕФА со счётом 5:1. Роналду оформил дубль.

39‑летний португалец выиграл 132‑ю игру в составе национальной команды и стал единоличным лидером по этому показателю на уровне сборных. Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 215 матчей. Форвард опережает испанцев Серхио Рамоса (131 победа в 180 матчах) и Икера Касильяса (121 победа в 167 играх). Лионель Месси, одержавший 119 побед вместе со сборной Аргентины, идет четвертым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная России побила рекорд по голам в одном матче
15 ноября
«Краснодар» выдал лучший первый круг в РПЛ в своей истории
11 ноября
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл четыре матча подряд
10 ноября
ОфициальноМатч «Амкал» — 2DROTS стал рекордным по посещаемости в Медиалиге
09 ноября
«Челси» впервые с 1971 года забил 6 голов за 1-й тайм в еврокубках
08 ноября
16-летний игрок сборной Таджикистана установил рекорд по голам за матч
30 октября
Сортировать
Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 20:00
Дядя, у "карлика" 4 титула со сборной за 3 года и МВП на ЧМ-22 и КА-21, что не удавалось никому в истории.. ☝️.. У "карлика" 2 титула в МЛС с худшей командой лиги.. И это пока Авейру позориться на ЧМ, ЧЕ и СА с 0-м титулов.. И не поспоришь.. Или не?.. Хе.. 🤭🤣
1580556558
1580556558 ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
вчера в 18:26
И не поспоришь, но вот стоило великому карлику вернуться в расположение клуба - они тут же вылетели из кубка. Да и сборная без него играет гораздо лучше
альсато
альсато
вчера в 17:52
рекорд будет преумножаться, даже если на лавке сборной будет сидеть...
Per4ick
Per4ick
вчера в 16:31, ред.
и это при том что сборная Португалия слабее Испании и Аргентины вместе взятых. жаль что такой игрок не родился в Бразилии, хотя зная менталитет бразильцев которые любят вечеринки и карнавалы, врятли бы он был бы таким дисциплинированным работягой, но с другой стороны ЧМ было бы больше шансов взять
протон
протон
вчера в 15:16
Роналду это беспрецедентное величие!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 14:51
Володя, извини...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:50
У меня от этого к нему отношение не изменится.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:00
Кри Ро просто монстр!!!
112910415
112910415
вчера в 13:47
вот же неугомонный !
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:14
Кому нужны его победы - если Грузии на ЧЕ сливает.. Хе.. 🤭🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:26
Чуть ли не каждый мальчишка в мире, пинающий мячик, носит футболку с именем Роналду (либо Месси).
О чем это говорит ? Детей не обманешь!!
Эти Титаны футбола - на века.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:10
Роналду просто молодец - и сборная выиграла, и рекорд установил, и два гола забил, и судью не оскорбил. Да и выиграли не у кого-то, а у крепких поляков.Желаю Криштиану побыстрее забить первую тысячу голов за карьеру, а также забить на критиков!!! У него все хорошо...
fk2arqjezgj5
fk2arqjezgj5
вчера в 12:02
Это достижение подчёркивает его величие как одного из величайших футболистов всех времён.
t0s1k
t0s1k
вчера в 11:48, ред.
все рекорды останутся за Роном на очень долго и тысячный гол не за горами) хейтеров у него миллионы, но факт есть факт эта голевая машина останется в истории на многие и многие годы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 