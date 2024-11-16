Солари может стать временным тренером «Реала» в случае отставки Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста Сантьяго Солари на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения Карло Анчелотти.
По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопросом в связи с последними не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.