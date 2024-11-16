Солари может стать временным тренером «Реала» в случае отставки Анчелотти

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вчера, 09:54

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения .

По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопросом в связи с последними не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.