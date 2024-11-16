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Солари может стать временным тренером «Реала» в случае отставки Анчелотти

вчера, 09:54

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста Сантьяго Солари на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения Карло Анчелотти.

По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопросом в связи с последними не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:47
Моура верните. El Clаsico еще будет веселее
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 18:41
Я не думаю, что Анчелотти уволят. Разговоров всегда много и много интриг. Кому-то, это нужно...
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:16
Так он уже руководил командой, могут ещё раз поставить тренером.
альсато
альсато
вчера в 17:21
Нуу и че?..нам то, какая от этого радость?))))...Где новый редактор новостей то?))))
112910415
112910415
вчера в 13:53
пока это только выдумки
Capral
Capral
вчера в 13:38
З......и уже эти разговоры. Откуда они только берутся...
ABir
ABir
вчера в 12:43
У Солари появляется не плохой шанс, вывести Реал из кризиса и войти в историю королевского клуба.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:15
Солари не потянет такую звёздную команду. Необходим тренер калибра Анчелотти, чтобы мог держать их единый целый механизм. Такие как Анчелотти сейчас мало тренеров очень нелегко Реалу будет в случае замены Карло. Как говорится на то он и Королевский клуб и подходы в команде ко всему нестандартные.а Солари врятли станет решением тренера для команды на ближайшие годы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:23
Папа Карло ещё главный тренер. Так что разговоры эти лишние пока.
tfxmxa7wdnbn
tfxmxa7wdnbn
вчера в 09:58
Назначение Сантьяго Солари на пост главного тренера мадридского «Реала» может быть интересным решением для руководства клуба. Солари имеет опыт работы с командой в сложных ситуациях и может помочь «Реалу» преодолеть текущий кризис.
kpd3s37arsza
kpd3s37arsza
вчера в 09:57
К чему такая спешка с увольнением
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