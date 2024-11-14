Хаби Алонсо покинет «Байер» в конце сезона

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вчера, 20:59

По информации источника, главный тренер «Байера» уйдёт из клуба в конце текущего сезона, несмотря на действующий до июня 2026 года контракт.

Вместе с испанцем команду покинет защитник Алехандро Гримальдо.

Пока неясно, где окажется нынешний рулевой леверкузенцев, но, как отмечается, он может возглавить мадридский «Реал» или «Баварию», если в мюнхенском клубе будут недовольны работой Венсана Компани.