Хаби Алонсо покинет «Байер» в конце сезона

По информации источника, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо уйдёт из клуба в конце текущего сезона, несмотря на действующий до июня 2026 года контракт.
Вместе с испанцем команду покинет защитник Алехандро Гримальдо.
Пока неясно, где окажется нынешний рулевой леверкузенцев, но, как отмечается, он может возглавить мадридский «Реал» или «Баварию», если в мюнхенском клубе будут недовольны работой Венсана Компани.
В работу Алонсо в Реале верю мало. Во-первых, Алонсо, чисто ментально еще не готов к работе в Реале, несмотря на своё прошлое игрока Мадрида. Во-вторых, его футбол- простоватый и очень предсказуемый, в котором нет дворянской королевской направленности и нет мадридской вальяжности. Игры Байера в ЛЧ, в финале ЛЕ и недавний матч с Ливерпулем показали, что Алонсо еще сырой для работы в Реале...
Это конечно всего лишь мои предположения, а как будет в дальнейшем- поглядим...
В работу Алонсо в Реале верю мало. Во-первых, Алонсо, чисто ментально еще не готов к работе в Реале, несмотря на своё прошлое игрока Мадрида. Во-вторых, его футбол- простоватый и очень предсказуемый, в котором нет дворянской королевской направленности и нет мадридской вальяжности. Игры Байера в ЛЧ, в финале ЛЕ и недавний матч с Ливерпулем показали, что Алонсо еще сырой для работы в Реале...
Это конечно всего лишь мои предположения, а как будет в дальнейшем- поглядим...