Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Хаби Алонсо покинет «Байер» в конце сезона

вчера, 20:59

По информации источника, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо уйдёт из клуба в конце текущего сезона, несмотря на действующий до июня 2026 года контракт.

Вместе с испанцем команду покинет защитник Алехандро Гримальдо.

Пока неясно, где окажется нынешний рулевой леверкузенцев, но, как отмечается, он может возглавить мадридский «Реал» или «Баварию», если в мюнхенском клубе будут недовольны работой Венсана Компани.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Раньери подтвердил, что возглавит «Рому»
13 ноября
Слухи«Рома» может подписать контракт с Раньери уже сегодня
13 ноября
СлухиМойес имеет шансы вернуться в Английскую Премьер-Лигу
13 ноября
Раньери готов возобновить карьеру, чтобы возглавить «Рому»
13 ноября
Слухи«Рома» связалась с главным тренером сборной Турции Монтеллой
12 ноября
СлухиБывший тренер «Челси» может возглавить «Рому»
12 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:51
крутая развилка с бесконечно яркими вариантами !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:08
Возможно "фармоспонсорам" придётся выпускать по больше успокоительных...)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:26
Сидел бы пока в Байере опыта набирался.
Dante_10
Dante_10
вчера в 22:49
С Байером невозможно двигаться дальше. Феноменальный сезон это уже история. Надо идти дальше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:52
Где-нибудь он все равно всплывет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:46
Конец уникальной истории футбола
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:41
В Баварию пора ему
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
правильно, что уходит из Байер. все равно сказка не бывает вечной.
выпил аспирин, и айда в Реал.
а там посмотрим, как Алонсо умеет работать с звездами.
Capral
Capral
вчера в 21:22
С большей вероятностью может возглавить Баварию. С немецким футболом уже знаком, знает, что по чём, кто и как во что играет. И что особенно важно, футбол Алонсо очень подходит Баварии, чисто исторически. В нём нет ничего заумного, мало лирики, он прессингующий, очень скоростной, манёвренный и относительно силовой. Баварии не нужна поэзия футбола, что и подтвердила работа Т.Тухеля в прошлом сезоне.

В работу Алонсо в Реале верю мало. Во-первых, Алонсо, чисто ментально еще не готов к работе в Реале, несмотря на своё прошлое игрока Мадрида. Во-вторых, его футбол- простоватый и очень предсказуемый, в котором нет дворянской королевской направленности и нет мадридской вальяжности. Игры Байера в ЛЧ, в финале ЛЕ и недавний матч с Ливерпулем показали, что Алонсо еще сырой для работы в Реале...

Это конечно всего лишь мои предположения, а как будет в дальнейшем- поглядим...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02
Может сборную Казахстана возглавит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 