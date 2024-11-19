Черчесов отказывается вести переговоры с клубами до ухода из сборной

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вчера, 21:37

Источник утверждает, что тренер сборной Казахстана не рассматривает возможность перехода в другую команду.

Подчеркивается, что он принципиально ни с кем не ведет переговоров до тех пор, пока у него есть действующий контракт.

При этом официальных обращений от «Ахмата», с которым Черчесова связывают в последнее время, не поступало.