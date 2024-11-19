Источник утверждает, что тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не рассматривает возможность перехода в другую команду.
Подчеркивается, что он принципиально ни с кем не ведет переговоров до тех пор, пока у него есть действующий контракт.
При этом официальных обращений от «Ахмата», с которым Черчесова связывают в последнее время, не поступало.
Наталкивает на мысль, что Черчесов устал от сборной и не прочь возглавить клуб из России. у видно после провалов как в комментаторской та к и на поле он облажалдся.
Наталкивает на мысль, что Черчесов устал от сборной и не прочь возглавить клуб из России. у видно после провалов как в комментаторской та к и на поле он облажалдся.