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Черчесов отказывается вести переговоры с клубами до ухода из сборной

вчера, 21:37

Источник утверждает, что тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не рассматривает возможность перехода в другую команду.

Подчеркивается, что он принципиально ни с кем не ведет переговоров до тех пор, пока у него есть действующий контракт.

При этом официальных обращений от «Ахмата», с которым Черчесова связывают в последнее время, не поступало.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 11:30
Ему бы клуб возглавить после сборных...
альсато
альсато
сегодня в 09:04
НЕ ВЕРЮ!))))..хоть по Станиславскому, хоть по другой фамилии!))))
протон
протон
сегодня в 00:44
Черчесов отказывается вести переговоры с клубами до ухода из сборной

Наталкивает на мысль, что Черчесов устал от сборной и не прочь возглавить клуб из России. у видно после провалов как в комментаторской та к и на поле он облажалдся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:53
Правильно делает,спешить не надо.
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