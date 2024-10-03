Месси отпраздновал с «Интер Майами» первую победу в регулярке МЛС

Сегодня, обыграв «Коламбус Крю», «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. Данная победа стала исторической для клуба из Майами.
«Supporters’ Shield» — 46-й трофей для нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Сегодня, обыграв «Коламбус Крю», «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. Данная победа стала исторической для клуба из Майами.
«Supporters’ Shield» — 46-й трофей для нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Недостаточно восьми финалов? Я удивлён, для некоторых и это не аргумент. Криш везде сыграл больше матчей, чем Месси, а выиграл заметно меньше.
Недостаточно восьми финалов? Я удивлён, для некоторых и это не аргумент. Криш везде сыграл больше матчей, чем Месси, а выиграл заметно меньше.
Но, О какой грусти может идти речь когда у Месси 45 титулов и он уже пенсионер? Он просто наслаждается тем что добился.
Но, О какой грусти может идти речь когда у Месси 45 титулов и он уже пенсионер? Он просто наслаждается тем что добился.
А кто-то уехал в Аравию за титулами и проиграл восемь финалов из восьми. Ни одного титула с одной из лучших команд лиги.
Чувствуйте разницу называется!
Для многих МЛС любительская лига, но и Аравия ничем не лучше, но тем не менее факт остаётся фактом.
А кто-то уехал в Аравию за титулами и проиграл восемь финалов из восьми. Ни одного титула с одной из лучших команд лиги.
Чувствуйте разницу называется!
Для многих МЛС любительская лига, но и Аравия ничем не лучше, но тем не менее факт остаётся фактом.
заплатили Роналду 200 млн. $ и ничего не получили
заплатили Роналду 200 млн. $ и ничего не получили
А вот арабская лига чемпионов сейчас не трофей.
А вот арабская лига чемпионов сейчас не трофей.