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Месси отпраздновал с «Интер Майами» первую победу в регулярке МЛС

вчера, 09:49

Сегодня, обыграв «Коламбус Крю», «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. Данная победа стала исторической для клуба из Майами.

«Supporters’ Shield» — 46-й трофей для нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Месси отпраздновал с «Интер Майами» первую победу в регулярке МЛС

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 07:08
так в том и дело что Майами проиграл половину матчей, когда Месси не было
Per4ick
Per4ick ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
насколько мне известно финал это и есть финальная игра, проигрыш в полуфиналах и на других стадиях это не финалы, но я так понял что ты решил все обобщить. интересно а как влиял месси на то что майями когда он в лазарете сидел не проигрывал? одно поражение от цинцинатти что то не похоже на худшую команду или он настолько велик что может вселяться в тела других игроков и за них играть как в фифе? бред
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 22:51
При том, что Роналду не влияет на игру никак.
Недостаточно восьми финалов? Я удивлён, для некоторых и это не аргумент. Криш везде сыграл больше матчей, чем Месси, а выиграл заметно меньше.
Per4ick
Per4ick ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 22:31
причем тут 8 финалов у Роналду? когда он намного меньше сыграл. твой бы коммент был бы уместен в прошлом сезоне но в этом интер майями почти не проигрывает даже без твоего кумирчика, а как иначе всех собрали по его прихоте и даже тренер ручной в придачу. для европы было бы катастрофой для лиги бургеров достаточно и этого. халява и везение
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Был бы там Харри Кейн допустим ваш пост имел бы смысл, тоесть человек сыграв столько матчей на высоком уровне забив сотни разных голов не завоевал ничего. И в обозримом будущем если возьмёт допустим эту тарелку в руки как Месси, ваш пост был бы в тему.


Но, О какой грусти может идти речь когда у Месси 45 титулов и он уже пенсионер? Он просто наслаждается тем что добился.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:38
Команда!!.. ☝️.. А не сборище любителей "стричь капусту"!.. Это важнее 1,5 лярдов.. Поздравляем!!.. 👍👏🏆
амурец
амурец
вчера в 12:11
Супер выиграл самый мощный чемпионат
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:50
Видно грусть в глазах аргентинца, ведь он понимает, что это даже не одна сотая от победы в ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:42
Поздравляю команду Интер Майами!! Лучшая команда МЛС)))
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 11:28
Где Лионель Месси, там титулы! С худшей командой выигрывает титулы.

А кто-то уехал в Аравию за титулами и проиграл восемь финалов из восьми. Ни одного титула с одной из лучших команд лиги.

Чувствуйте разницу называется!

Для многих МЛС любительская лига, но и Аравия ничем не лучше, но тем не менее факт остаётся фактом.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:22
Здорово! Только начался октябрь, а уже трофей!
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 11:13
Поздравляю!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:42
заплатили легенде 20 млн. $ и получили трофей
заплатили Роналду 200 млн. $ и ничего не получили
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:19, ред.
Молодцы 😁 бывшие проф.игроки все же выиграли Кубок любительской лиги соккера))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:09
Заряжай песню про Анголу!)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:00
Это ещё и трофеем считается...
А вот арабская лига чемпионов сейчас не трофей.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:00
Поздравляю
lotsman
lotsman
вчера в 09:58
Заслужили праздника.)
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