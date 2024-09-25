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Игрок «Локо» Батраков объяснил, почему празднует голы в стиле Стефена Карри

вчера, 12:20

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал источнику, почему празднует голы в стиле баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Забитые мячи футболист отмечает жестом «спокойной ночи», приложив две ладони к щеке.

Да я просто решил так праздновать, на самом деле напрямую с Карри это никак не связано. Болельщики думают, что я его фанат? Нет, не в этом дело. Просто мне в социальных сетях написал один из болельщиков, показал видео и пишет: «Отпразднуй так, тебе пойдёт». Ответил, что постараюсь. Вспомнил эту переписку перед игрой с «Оренбургом», решил так отпраздновать, если забью… И с тех пор как‑то пошло. Пока ещё не решил, надолго это со мной или нет. Но пока нравится.

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Все комментарии
Billagon
Billagon
вчера в 19:04
Пусть делает это почаще.
wnmc4bnza785
wnmc4bnza785 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:43
Так он это говорит когда не играет или ты всерьёз думаешь, что он это говорит когда играет в футбол?
112910415
112910415
вчера в 17:00
Главное, что драйв присутствует!
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:37
Можно тоже прочитать и молча пройти дальше, но нет, обязательно нужно высказать свое мнение по любой теме.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:44
Как же он любит привлекать к себе внимание... Батраков просто, пока, не понимает, что у известности, как и у медали, две стороны. Зачем он рассказывает эти истории? Лучше играл бы молча в футбол...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:41
Главное, что в баре потом неделю не празднует.
adekvat
adekvat
вчера в 12:31
На долго ли это что, забивать или так праздновать?
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 12:25
Главное, что мячи забивает, а как их праздновать уже не главное.
ere6kb5z97ev
ere6kb5z97ev
вчера в 12:24
Просто ничего другого придумать не смог.
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