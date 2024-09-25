Игрок «Локо» Батраков объяснил, почему празднует голы в стиле Стефена Карри

Полузащитник «Локомотива» рассказал источнику, почему празднует голы в стиле баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Забитые мячи футболист отмечает жестом «спокойной ночи», приложив две ладони к щеке.

Да я просто решил так праздновать, на самом деле напрямую с Карри это никак не связано. Болельщики думают, что я его фанат? Нет, не в этом дело. Просто мне в социальных сетях написал один из болельщиков, показал видео и пишет: «Отпразднуй так, тебе пойдёт». Ответил, что постараюсь. Вспомнил эту переписку перед игрой с «Оренбургом», решил так отпраздновать, если забью… И с тех пор как‑то пошло. Пока ещё не решил, надолго это со мной или нет. Но пока нравится.