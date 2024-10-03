Файзуллаев заказал для партнёров по ЦСКА 30 кг узбекского плова

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после тренировки угостил одноклубников узбекским пловом, заказав на всю команду 30 кг.
Сегодня, 3 октября, футболист празднует свой 21-й день рождения.
Также игрок сборной Узбекистана накормил партнёров сладостями.
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после тренировки угостил одноклубников узбекским пловом, заказав на всю команду 30 кг.
Сегодня, 3 октября, футболист празднует свой 21-й день рождения.
Также игрок сборной Узбекистана накормил партнёров сладостями.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Прости, ради Бога.
Прости, ради Бога.
Будь здрав.
Будь здрав.
У меня жена русская но родилась и выросла в Бухаре и я не понаслышке знаю, что такое настоящий узбекский плов ( в Узбекистане, а не в Москве) Аббос молодец, здоровья ему и успехов на поле. Повезло ЦСКА с этим парнем, очень!
У меня жена русская но родилась и выросла в Бухаре и я не понаслышке знаю, что такое настоящий узбекский плов ( в Узбекистане, а не в Москве) Аббос молодец, здоровья ему и успехов на поле. Повезло ЦСКА с этим парнем, очень!
Молодец!
Молодец!