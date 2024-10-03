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Файзуллаев заказал для партнёров по ЦСКА 30 кг узбекского плова

вчера, 17:48

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после тренировки угостил одноклубников узбекским пловом, заказав на всю команду 30 кг.

Сегодня, 3 октября, футболист празднует свой 21-й день рождения.

Также игрок сборной Узбекистана накормил партнёров сладостями.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:31
Молодец Файзуло, узбеки щедрые люди!
Аксинья
Аксинья ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:19
Когда работал на стройке в Москве был приглашен строителями-мусульманами на Курбан-байрам. Нам славянам они дали ложки и вилки по желанию, а сами ели плов руками. Да так ловко и четко у них получалось - я бы так конечно не смог ...Вот меня и навеяло...
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:00
Судя по фотографии к этой новости на снимке скорее всего обслуживающий персонал и рядовые администраторы клуба, а это говорит о том, что он ценит не только партнёров по команде, но и всех работников, вплоть до прачек и уборщиц и уважает их труд и в знак признательности и благодарности угостил весь штат узбекским национальным угощением, а не только тренерский штаб и игроков команды.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Здорово! Поднял всем настроение! И сам остался доволен!
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:01
Да все нормально. Спаси Господи!
antant1
antant1
вчера в 19:38
Хорошее дело, приятного аппетита
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:19
Извини, ответ был юзеру Аксинья.
Прости, ради Бога.
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:15
Дык я знаю! Вы наверное не мне это написать хотели! И Вам здоровья!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:13
Вообще то настоящий узбекский плов ЕДЯТ РУКАМИ (было время, сам ел в кругу друзей узбеков ).
Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:01
Все это сделал ресторан. Его дело заказ и оплата.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54
Capral
У меня жена русская но родилась и выросла в Бухаре и я не понаслышке знаю, что такое настоящий узбекский плов ( в Узбекистане, а не в Москве) Аббос молодец, здоровья ему и успехов на поле. Повезло ЦСКА с этим парнем, очень!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:46
Как же приятно видеть такие моменты командной сплоченности. Файзуллаев не только показывает отличные результаты на поле, но и умеет создавать дружескую атмосферу в команде. 30 кг узбекского плова — это, конечно, щедрый жест, и это говорит о том, что он ценит своих партнёров по команде. Празднование дня рождения таким образом, когда все могут собраться и пообщаться, — это здорово.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:42
Кифирчика на ночь и всё пройдет...)))
Capral
Capral
вчера в 18:42
Красавчик!!!!!!! Что может быть вкуснее, настоящего узбекского плова?! Всем- приятного аппетита!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:26
Ну что вполне хороший поступок.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:01
Главное догадался ложки и вилки прихватить...Респект))
STVA 1
STVA 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:01
Главное чтобы запора не было потом))) А если серьёзно то молодец!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:56
Браво Аббос !
Молодец!
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