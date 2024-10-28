Родри на костылях прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прибыл в Париж на церемонию вручения премии «Золотой мяч».
Испанский футболист был замечен передвигающимся на костылях.
Церемония пройдёт 28 октября. В России её покажет Okko, начало трансляции — в 22:30 по московскому времени.
«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти, достанется Луису де ла Фуэнте, выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.
...инфа в 17:34....
Вот и пойми кто врёт....директор «Золотого мяча» Марк Лас или Инсайдер Фабрицио Романо
«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти, достанется Луису де ла Фуэнте, выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.
...инфа в 17:34....
Вот и пойми кто врёт....директор «Золотого мяча» Марк Лас или Инсайдер Фабрицио Романо