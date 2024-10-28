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Родри на костылях прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

вчера, 18:20

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прибыл в Париж на церемонию вручения премии «Золотой мяч».

Испанский футболист был замечен передвигающимся на костылях.

Церемония пройдёт 28 октября. В России её покажет Okko, начало трансляции — в 22:30 по московскому времени.

Родри на костылях прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:52
Шейхи подарили Родри ЗМ, нынче Перес уже не тот.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:53
Родри накостылял Винисиусу. Так получается?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:42
Пока Фабрицио Романо не знает, но победитель уже известен))))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:32
Этот Балон д’Ор уже давно стал дырявым и тряпичным, тем более, когда призёр.заранее известен. Действительно выдающихся игроков теперь нет, в том числе прибывающий на костылях претендент!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Если это правда Родри всех переиграл и уничтожил, по праву, Чемпион Европы, Чемпион АПЛ, заслужено, соседей будут официально поздравлять, когда это станет фактом!!! Родри сердце Ман. Сити учитывая, что центр для Пепа важнейшая функция для атаки, так и для сдерживания, вроде выдал БАЗУ, а (цензура) как Сократ
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:14
А при чем здесь поведение бразильца? Не знал, что ЗМ вручают за самый покладистый характер. Или может за самый лицемерный? Тогда Месси все свои мячики заслужил более чем.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:07
Его прибытие на костылях - не добрый знак для Реала
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:44
Возможно так боссы футбола хотят наказать Реал за Супер лигу)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
И Родри кинули, настоящий список ЗМ), только никому, это секрет)))))))))))))))))))))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:20
Родри бы не приехал на церемонию, если бы не должен был получить ЗМ. Даже здоровые люди не приезжают, а тут костыли
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:20
100% Родри получил можно считать,почти все известно.
Винни не получит никогда с таким отвратительным поведением.Только он один черный пушистый,остальные черные-белые.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:13, ред.
Делегация «Реала» не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча».

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти, достанется Луису де ла Фуэнте, выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.


...инфа в 17:34....
Вот и пойми кто врёт....директор «Золотого мяча» Марк Лас или Инсайдер Фабрицио Романо
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:09
Воистину, Черная борода!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
На Спорт24 пишут, что Винисиуса кинули с ЗМ и Реал негодует))
Надеюсь, Родри дадут) А шоколадка пусть плавится для очередного десерта
112910415
112910415
вчера в 19:08
из уважения к церемонии ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:55
Лучший игрок и чемпион! Увы, сейчас винисиус герой одной темы, которую продвигают по всему миру.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 18:49
Говорят, что Винисиус хвастался кому-то из Барселоны, что у него есть Золотой мяч. Ну вот дохвастался. Уж больно он отвратный во всех отношениях. По игре с каталонцами Винни заслужил только пинка под зад.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:40
Первый игрок АПЛ который получит ЗМ, после тго как Роналду в Составе МЮ его получал (могу ошибаться)
дурман
дурман
вчера в 18:30
Неужели Вини-пух окажется за бортом.
Я только За
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:23
Золотые костыли получит. Не верю, что ему ЗМ дадут, не пиарили его, да и с расизмом не борется)
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