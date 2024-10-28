Родри на костылях прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча»

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вчера, 18:20

Полузащитник «Манчестер Сити» прибыл в Париж на церемонию вручения премии «Золотой мяч».

Испанский футболист был замечен передвигающимся на костылях.

Церемония пройдёт 28 октября. В России её покажет Okko, начало трансляции — в 22:30 по московскому времени.