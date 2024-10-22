«Динамо» почтило память Льва Яшина

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила легендарного голкипера сборной СССР , обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.

22 октября — особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарём — он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу. Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днём рождения.