«Динамо» почтило память Льва Яшина

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила легендарного голкипера сборной СССР, обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.
22 октября — особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарём — он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу. Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днём рождения.
Яшин был не только великим футболистом, но и человеком с большой душой. Его скромность, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию вдохновляли многих. Он всегда оставался верен своим принципам и идеалам, и это делало его настоящим героем.
Сегодня мы вспоминаем о Льве Яшине и благодарим его за всё, что он сделал для футбола и для каждого из нас. Его жизнь — это история о том, как можно достичь высот, если верить в себя и идти к своей мечте. Мы гордимся тем, что такой великий человек был частью нашей истории, и будем помнить о нём всегда.
Яшин был не только великим футболистом, но и человеком с большой душой. Его скромность, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию вдохновляли многих. Он всегда оставался верен своим принципам и идеалам, и это делало его настоящим героем.
Сегодня мы вспоминаем о Льве Яшине и благодарим его за всё, что он сделал для футбола и для каждого из нас. Его жизнь — это история о том, как можно достичь высот, если верить в себя и идти к своей мечте. Мы гордимся тем, что такой великий человек был частью нашей истории, и будем помнить о нём всегда.
В день его юбилея хотелось бы остановиться на одном обстоятельстве,
штрихе к портрету, как грицца.
Есть такая поговорка у разных народов, по смыслу звучащая примерно одинаково- "Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
Так вот, личными друзьями Яшина из других стран были Пеле, Эйсебио,
Беккенбауэр, Раймон Копа. Все они становились обладателями Золотого
мяча. Кроме Пеле- ЗМ в те годы вручался только европейцам, но Пеле
и без регалий король футбола..
Иначе говоря, лучшие футбольные люди планеты почитали за честь дружить
с этим выдающимся футболистом и человеком.
Весьма показательный факт, кмк..
В день его юбилея хотелось бы остановиться на одном обстоятельстве,
штрихе к портрету, как грицца.
Есть такая поговорка у разных народов, по смыслу звучащая примерно одинаково- "Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
Так вот, личными друзьями Яшина из других стран были Пеле, Эйсебио,
Беккенбауэр, Раймон Копа. Все они становились обладателями Золотого
мяча. Кроме Пеле- ЗМ в те годы вручался только европейцам, но Пеле
и без регалий король футбола..
Иначе говоря, лучшие футбольные люди планеты почитали за честь дружить
с этим выдающимся футболистом и человеком.
Весьма показательный факт, кмк..