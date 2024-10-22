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«Динамо» почтило память Льва Яшина

вчера, 11:03

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила легендарного голкипера сборной СССР, обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.

22 октября — особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарём — он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу. Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днём рождения.

«Динамо» почтило память Льва Яшина

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Все комментарии
shur
shur ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 20:54
..да старина, пролетел, а имена то какие Число, Валера Воронин
вообще самородок,интересный факт он в 55-том году в ФШМ пришёл,к Бескову, а Я в 65-том к Лапшину, ровно через десять лет!
Льва Ивановича близко отец видел, в Лужниках...!
alexamit
alexamit
вчера в 15:21
А я его видел не только на футбольном поле,но и перед стадионом. Я открыл ему калитку в заграждении,когда он приехал на свой 400-тый матч с московским Торпедо.В машине сидели ещё Воронин и Численко.Жаль,что тогда ума не хватило попросить автограф.
баск
баск
вчера в 15:06
О Яшине можно говорить бесконечно, тема эта неисчерпаема.

В день его юбилея хотелось бы остановиться на одном обстоятельстве,
штрихе к портрету, как грицца.
Есть такая поговорка у разных народов, по смыслу звучащая примерно одинаково- "Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты".

Так вот, личными друзьями Яшина из других стран были Пеле, Эйсебио,
Беккенбауэр, Раймон Копа. Все они становились обладателями Золотого
мяча. Кроме Пеле- ЗМ в те годы вручался только европейцам, но Пеле
и без регалий король футбола..

Иначе говоря, лучшие футбольные люди планеты почитали за честь дружить
с этим выдающимся футболистом и человеком.
Весьма показательный факт, кмк..
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:33
Для игроков футбольного Динамо это особенная дата и дело чести отметить её победой в Кубке с Крыльями Советов, а за одно решить свою турнирную задачу по выходу в следующую стадию Пути РПЛ.
fg8w7phhcyjb
fg8w7phhcyjb
вчера в 11:51
Лев Яшин — настоящий герой, который навсегда останется в сердцах миллионов людей. Его жизнь и карьера являются примером того, как любовь к спорту и преданность своему делу могут привести к невероятным успехам и достижениям.
Яшин был не только великим футболистом, но и человеком с большой душой. Его скромность, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию вдохновляли многих. Он всегда оставался верен своим принципам и идеалам, и это делало его настоящим героем.
Сегодня мы вспоминаем о Льве Яшине и благодарим его за всё, что он сделал для футбола и для каждого из нас. Его жизнь — это история о том, как можно достичь высот, если верить в себя и идти к своей мечте. Мы гордимся тем, что такой великий человек был частью нашей истории, и будем помнить о нём всегда.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:20
Правильно,это величина футбола!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:13, ред.
Лев Иванович Яшин! И больше можно не чего не говорить . Помним!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11
Только лично моё мнение!Память Великого Яшина должны почтить все клубы России!
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