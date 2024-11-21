«Манчестер Сити» готовит телепрограммы для детей

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вчера, 21:25

«Манчестер Сити» готовится запустить телешоу для детей.

Чемпионы Английской Премьер-Лиги регулярно выпускают документальные фильмы как о сезонах, так и об отдельных игроках.

Но после начала сотрудничества с Sony Pictures Television генеральный директор «горожан» Ферран Сориано хочет, чтобы клуб перешёл и в другие области. К ним относятся анимационные, художественные программы, призванные привлечь новую и молодую аудиторию, и, как сообщает источник, два детских шоу уже находятся в разработке.

«Сити» не раскрывает подробности ни одного из них.

Также клуб присматривается к научно-популярным продуктам.