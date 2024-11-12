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Линекер покинет футбольную передачу спустя 25 лет

вчера, 11:49

По информации источника, Гари Линекер покинет должность ведущего футбольной программы Match of the Day в конце сезона.

Ожидается, что BBC, где выходит программа, официально объявит о его уходе во вторник.

Первым об уходе бывшего нападающего сборной Англии сообщила The Sun, которая также отметила, что он покинет BBC после освещения чемпионата мира 2026 года.

По данным BBC News, спортивный журналист был готов остаться в Match of the Day, но компания не предлагала ему новый контракт на передачу.

Линекер был ведущим MOTD с 1999 года.

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Линекер Гари
Перевод с bbc.com
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Все комментарии
4ygp7exww9ky
4ygp7exww9ky
вчера в 12:53
Просто Гарик наконец-то дожил на нынешнем Евро до опровержения своего изречения, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы, и после этого со спокойной душой почапал домой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
Работу найдет где-нибудь на ТВ
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:17
Высказывания Гарри были зачастую резковатыми и неординарными . Видимо порой он был не очень удобен руководству BBC . Возможно решили найти кого то с более покладистым характером.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:13, ред.
Тен Хаг новый ведущий шоу Match of the Day))
и каждую передачу начинает рассказывать как он выиграл 2 кубка
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:57
значит нашли нового комментатора
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Значит стала ненужная программа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:53
Не продлили контракт, но он с голоду не умрёт...
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