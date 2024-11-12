Линекер покинет футбольную передачу спустя 25 лет

1731401349

вчера, 11:49

По информации источника, покинет должность ведущего футбольной программы Match of the Day в конце сезона.

Ожидается, что BBC, где выходит программа, официально объявит о его уходе во вторник.

Первым об уходе бывшего нападающего сборной Англии сообщила The Sun, которая также отметила, что он покинет BBC после освещения чемпионата мира 2026 года.

По данным BBC News, спортивный журналист был готов остаться в Match of the Day, но компания не предлагала ему новый контракт на передачу.

Линекер был ведущим MOTD с 1999 года.