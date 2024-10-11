Тебас дал комментарий касательно футбольного пиратства

Глава Ла Лиги поделился мнением о футбольном пиратстве в контексте вопроса о дорогих подписках на трансляции матчей.

«Феррари» тоже дорого стоит, и я не вижу, чтобы их угоняли. Дороговизна не оправдывает воровство, и это не так дорого, как говорят.

Если приобретать [трансляции] отдельно, будет 80 евро, а теперь можно и за меньшую сумму, и будут включены дополнительные опции. Они привязывают вас, поскольку это их стратегия. 20 евро за выходные, и вам покажут Лигу чемпионов... Это не так уж и много.

Цена стала бы меньше, если бы пираты действовали законно. Нельзя снижать ее, не зная, сколько людей купят услугу. У нас есть исследования из всех стран. В Мексике пиратством больше всего занимаются высшие классы.