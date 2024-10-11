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Тебас дал комментарий касательно футбольного пиратства

вчера, 20:58

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о футбольном пиратстве в контексте вопроса о дорогих подписках на трансляции матчей.

«Феррари» тоже дорого стоит, и я не вижу, чтобы их угоняли. Дороговизна не оправдывает воровство, и это не так дорого, как говорят.

Если приобретать [трансляции] отдельно, будет 80 евро, а теперь можно и за меньшую сумму, и будут включены дополнительные опции. Они привязывают вас, поскольку это их стратегия. 20 евро за выходные, и вам покажут Лигу чемпионов... Это не так уж и много.

Цена стала бы меньше, если бы пираты действовали законно. Нельзя снижать ее, не зная, сколько людей купят услугу. У нас есть исследования из всех стран. В Мексике пиратством больше всего занимаются высшие классы.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12, ред.
Высшие классы потому и высшие... что занимаются пиратством....
На ЦКАДе на пла́тке как правило со снятыми и заклеенными номерами самые дорогие машины...))

Может Тебасу провести исследование и убедится что слабоподъёмные 80 евро ведут к пиратству....а условные 30 евро в месяц не вели бы к пиратству....
Хотя и без исследований ясно что по 30 евро в месяц трансляцию купят намного больше людей чем за 80....
adekvat
adekvat
вчера в 21:55
Пираты действовали по закону, он сам понял что ляпнул.
Гость
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