«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной»

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сегодня, 00:56

«Сельта» и «Барселона» не выявили победителя в поединке 14-го тура Ла Лиги (2:2).

Рафинья на 15-й минуте вывел каталонцев вперед, Роберт Левандовски на 61-й укрепил преимущество коллектива. Голы Альфонсо Гонсалеса на 84-й и Уго Альвареса на 86-й вернули равенство на табло.

У гостей на 82-й за вторую желтую карточку был удален Марк Касадо.

После этой игры «Сельта» идет на 11-м месте (18 пунктов), «Барселона» лидирует (34 балла).

В другой встрече «Атлетико» переиграл «Алавес».