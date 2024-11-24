«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной»

«Сельта» и «Барселона» не выявили победителя в поединке 14-го тура Ла Лиги (2:2).
Рафинья на 15-й минуте вывел каталонцев вперед, Роберт Левандовски на 61-й укрепил преимущество коллектива. Голы Альфонсо Гонсалеса на 84-й и Уго Альвареса на 86-й вернули равенство на табло.
У гостей на 82-й за вторую желтую карточку был удален Марк Касадо.
После этой игры «Сельта» идет на 11-м месте (18 пунктов), «Барселона» лидирует (34 балла).
В другой встрече «Атлетико» переиграл «Алавес».
Наверное, футболист уровня "Барселоны" обязан был разобраться в этой ситуации, но... не в этот раз. К сожалению его и команды в целом, которая стала играть на удержание счёта и поплатилась за это.
Наверное, футболист уровня "Барселоны" обязан был разобраться в этой ситуации, но... не в этот раз. К сожалению его и команды в целом, которая стала играть на удержание счёта и поплатилась за это.
И дело не в тренере. Он не давал команды своим игрокам, чтобы те стали играть на удержание счёта. Это - психология, от которой никуда не денешься как в жизни, так и в спорте. Не сомневаюсь, послужит уроком, и команда "возьмётся за ум", но... мы предполагаем, а обстоятельства располагают.
И дело не в тренере. Он не давал команды своим игрокам, чтобы те стали играть на удержание счёта. Это - психология, от которой никуда не денешься как в жизни, так и в спорте. Не сомневаюсь, послужит уроком, и команда "возьмётся за ум", но... мы предполагаем, а обстоятельства располагают.
Бездарно слили три очка, как не вовремя.
Слов не подобрать просто для такой концовки
Бездарно слили три очка, как не вовремя.
Слов не подобрать просто для такой концовки
Рано себя короновали,ох рано)))
Рано себя короновали,ох рано)))