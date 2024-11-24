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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной»

сегодня, 00:56
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Сельта» и «Барселона» не выявили победителя в поединке 14-го тура Ла Лиги (2:2).

Рафинья на 15-й минуте вывел каталонцев вперед, Роберт Левандовски на 61-й укрепил преимущество коллектива. Голы Альфонсо Гонсалеса на 84-й и Уго Альвареса на 86-й вернули равенство на табло.

У гостей на 82-й за вторую желтую карточку был удален Марк Касадо.

После этой игры «Сельта» идет на 11-м месте (18 пунктов), «Барселона» лидирует (34 балла).

В другой встрече «Атлетико» переиграл «Алавес».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-espana.net
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 12:44, ред.
Очень редко защитник оказывается под таким давлением. Мяч скачет, а сзади подпирает игрок соперника. Перед Кунде были ворота, поэтому выбить мяч на трибуны, как предлагаете вы, было проблематично. Да и для принятия оптимального решения у Кунде были доли секунды.
Наверное, футболист уровня "Барселоны" обязан был разобраться в этой ситуации, но... не в этот раз. К сожалению его и команды в целом, которая стала играть на удержание счёта и поплатилась за это.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:57
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:38, ред.
    Психологически тяжело после счёта 2:0, на поле соперника, за пару десятков минут до окончания, продолжать играть на победу. Решили, что дело сделано, чуть сбавили, а когда ты ТАК начинаешь думать, всё начинает валиться из рук. Потерял мяч на "ровном месте", где-то не добежал, где- то неточно отдал пас - думаешь, ничего страшного не случилось, что соперник не ахти, это не "Реал", не забьёт... Не как правило, но частенько в таких случаях следует возмездие. А могли и проиграть.
    И дело не в тренере. Он не давал команды своим игрокам, чтобы те стали играть на удержание счёта. Это - психология, от которой никуда не денешься как в жизни, так и в спорте. Не сомневаюсь, послужит уроком, и команда "возьмётся за ум", но... мы предполагаем, а обстоятельства располагают.
    Amiralla
    Amiralla
    сегодня в 08:49
    Это очень плохо!
    7g7ek6ek628b
    7g7ek6ek628b
    сегодня в 08:28
    Барса стала пробуксовывать, не доигрывает до конца, теряет концентрацию
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:18
    Очень похоже на ничью Краснодара с Химками, и Барселона, и Краснодар рано уверовали в свою победу
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:13
    Неприятный сюрприз для каталонцев...
    eby9x6fph963
    eby9x6fph963
    сегодня в 06:59
    Молодцы,играли от души
    sv_1969
    sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 06:38
    Похоже это так. Как его не стало о пошло наперекосяк. А может совпадение
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 06:36
    3 минуты и нет Победы))) что то мне начинает напоминать))
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:35
    плохой матч, плохой результат !
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 06:29
    Сельта заслужила победу.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:20
    За пару минут упустили победу...
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 05:27
    Без Ямаля у Барсы побеждать не получается.
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:59
    Не забуксовали. Вернулись в привычное состояние. Обыграли Реал, Баварию и поверили в себя. Вот и результат. По игрокам сказать нечего. Кунде уже 4 матча никакой (клуб+сборная), Де Йонг как всегда, Мартин вообще на удаление наиграл. Ольмо ни разу не вингер. Кассадо полностью провалил матч. Ну и к Флику появляется много вопросов. Есть ли у него какой-нибудь другой план на игру? Против высокой линии научились играть. И почему после удалений команда сразу разваливается. Что с Монако, что сейчас. Ну и заменами он только ослабил игру.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:45, ред.
    Защита..., защита - дно донное!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:34
    Вот и Барса забуксовала..
    Бездарно слили три очка, как не вовремя.
    Слов не подобрать просто для такой концовки
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ дурман (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Зато одевается, как няшка..., с его же слов ! ))
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:21
    Завтра Реал станет ещё ближе к первому месту, и ещё игра в запасе
    UncleZack
    UncleZack
    сегодня в 01:03
    Команда зависит от семнадцатилетнего 20ка,не прискорбно господа болелы?
    Рано себя короновали,ох рано)))
    дурман
    дурман
    сегодня в 01:00
    Какое же ты дно Хунде, нет чтоб на трибуны зарядить с**ка
    Гость
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