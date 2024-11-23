«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Сити» крупно уступил «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ (0:4).
Джеймс Мэддисон забил на 13-й и 20-й минуте, Педро Порро отличился на 53-й, а на 90+3-й отметился Бреннан Джонсон.
После этой игры «Манчестер Сити» идет на 2-м месте (23 балла), «Тоттенхэм» находится на 6-й строчке (19 очков).
В другой встрече «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест».
Невозможно постоянно выигрывать, болельщикам терпения)
Невозможно постоянно выигрывать, болельщикам терпения)
Смотрел игру... Чисто защитные ошибки, когда дефы МС теряли свои зоны, куда вбегали "шпоры"...
В целом же по матчу, касаемо моментов на гол: 3 момента у Сити (Холланд) и 5 у ТТХ, поэтому по игре какого то умопомрачительного доминирования гостей и в помине не было. Норвежец мне понравился: всё то же голевое чутьё и открывания под завершающий удар... Не забил ? Ну он не один, у кого прицел порой сбивается: Мбаппе и Вини не дадут соврать.
P.S. Что до списания в утиль Сити..., ну товарищи дорогие - это просто смех. Гляньте в таблицу; отставание от лидера в 5 очков, после 12 игр из 38-ми - это вабче не о чём! Если МС с такими кадровыми проблемами идёт на 2-м месте..., то представьте, чё будет, когда у них основной костяк в строй вернётся!
Подобные преждевременные похороны одного из главных претендентов на победу в АПЛ были и в прошлых сезонах..., однако, как показывает практика, ближе к финишу МС разгоняется, в то время как остальные сливаются под общее изумление и вопрошания, по типу: "Ну как же..., как же так ?!"
PP.SS. 2 недели назад Барселону тут уже чуть ли не с чемпионством поздравляли, а Реал оплакивали..., причём оплакивали не только юзеры, но и достопочтенные авторы блогов, которые уже авансом спровадили ярлыками обвешанного Анчелотти на пенсию, как старого колхозного мерена. Ну и чё ?! Сёдня уже все молчат (!) - Барса с Сельтой вничью сгоняла и Реал фактически опять в гонке за титул.
Как говорят в народе: "Наша песня хороша, - начинай сначала." )
Смотрел игру... Чисто защитные ошибки, когда дефы МС теряли свои зоны, куда вбегали "шпоры"...
В целом же по матчу, касаемо моментов на гол: 3 момента у Сити (Холланд) и 5 у ТТХ, поэтому по игре какого то умопомрачительного доминирования гостей и в помине не было. Норвежец мне понравился: всё то же голевое чутьё и открывания под завершающий удар... Не забил ? Ну он не один, у кого прицел порой сбивается: Мбаппе и Вини не дадут соврать.
P.S. Что до списания в утиль Сити..., ну товарищи дорогие - это просто смех. Гляньте в таблицу; отставание от лидера в 5 очков, после 12 игр из 38-ми - это вабче не о чём! Если МС с такими кадровыми проблемами идёт на 2-м месте..., то представьте, чё будет, когда у них основной костяк в строй вернётся!
Подобные преждевременные похороны одного из главных претендентов на победу в АПЛ были и в прошлых сезонах..., однако, как показывает практика, ближе к финишу МС разгоняется, в то время как остальные сливаются под общее изумление и вопрошания, по типу: "Ну как же..., как же так ?!"
PP.SS. 2 недели назад Барселону тут уже чуть ли не с чемпионством поздравляли, а Реал оплакивали..., причём оплакивали не только юзеры, но и достопочтенные авторы блогов, которые уже авансом спровадили ярлыками обвешанного Анчелотти на пенсию, как старого колхозного мерена. Ну и чё ?! Сёдня уже все молчат (!) - Барса с Сельтой вничью сгоняла и Реал фактически опять в гонке за титул.
Как говорят в народе: "Наша песня хороша, - начинай сначала." )