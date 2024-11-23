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«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги

вчера, 22:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно уступил «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ (0:4).

Джеймс Мэддисон забил на 13-й и 20-й минуте, Педро Порро отличился на 53-й, а на 90+3-й отметился Бреннан Джонсон.

После этой игры «Манчестер Сити» идет на 2-м месте (23 балла), «Тоттенхэм» находится на 6-й строчке (19 очков).

В другой встрече «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:12
главное Гвардиола успел продлить контракт на выгодных условиях )
Deff 9
Deff 9
сегодня в 10:08
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:42
    тут-то стало понятно, что наблюдаем нормальный системный кризис !
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 03:37
    уволить тренера, чьи команды из года в год по икс джи показывают лучший футбол в мире? тренера, который за 15 лет выиграл 3 лч и 6 англий? тренера, который и других убедил в своей гениальности, и что немаловажно, сам в это свято верит. Поэтому даже когда пеп проигрывает, он играет минимум НЕ ХУЖЕ по статистике!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 02:38, ред.
    Нихрена не понял. Честно. Но эмоции ты передал мощно - за троих!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:15, ред.
    Как там у Мишки Зощенко ...? : "Что за шум, а драки нет ?!" )

    Смотрел игру... Чисто защитные ошибки, когда дефы МС теряли свои зоны, куда вбегали "шпоры"...
    В целом же по матчу, касаемо моментов на гол: 3 момента у Сити (Холланд) и 5 у ТТХ, поэтому по игре какого то умопомрачительного доминирования гостей и в помине не было. Норвежец мне понравился: всё то же голевое чутьё и открывания под завершающий удар... Не забил ? Ну он не один, у кого прицел порой сбивается: Мбаппе и Вини не дадут соврать.

    P.S. Что до списания в утиль Сити..., ну товарищи дорогие - это просто смех. Гляньте в таблицу; отставание от лидера в 5 очков, после 12 игр из 38-ми - это вабче не о чём! Если МС с такими кадровыми проблемами идёт на 2-м месте..., то представьте, чё будет, когда у них основной костяк в строй вернётся!

    Подобные преждевременные похороны одного из главных претендентов на победу в АПЛ были и в прошлых сезонах..., однако, как показывает практика, ближе к финишу МС разгоняется, в то время как остальные сливаются под общее изумление и вопрошания, по типу: "Ну как же..., как же так ?!"

    PP.SS. 2 недели назад Барселону тут уже чуть ли не с чемпионством поздравляли, а Реал оплакивали..., причём оплакивали не только юзеры, но и достопочтенные авторы блогов, которые уже авансом спровадили ярлыками обвешанного Анчелотти на пенсию, как старого колхозного мерена. Ну и чё ?! Сёдня уже все молчат (!) - Барса с Сельтой вничью сгоняла и Реал фактически опять в гонке за титул.
    Как говорят в народе: "Наша песня хороша, - начинай сначала." )
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:08
    Шпоры в прошлом туре проиграли дома дебютанту Ипсвичу, а сегодня на выезде разгромили МС....Это АПЛ!!!
    UncleZack
    UncleZack
    сегодня в 00:46
    Шарлатан сдувается,уже и тройной состав не помогает.Не забить и гола «шпорам» у которых отсутствовали основные центрбеки надо постараться.
    Выражусь фанам Сити словами Холанда: ‘’Stay humble eh,stay humble’’))))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 00:27
    Не того лысого уволили))
    allemz
    allemz ответ Brendan Rodgers (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Почему один игрок?
    Brendan Rodgers
    Brendan Rodgers
    сегодня в 00:14
    Сити на спаде, но жаловаться и - за отсутствия одного игрока, как минимум глупо для такого состава.
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:11
    Деклассировали, не иначе
    Горожане
    Горожане
    сегодня в 00:09
    Были времена куда хуже, ничего страшного, прорвёмся!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Приветствую!!! Закрой глаза представь пройдёт 7 лет и какой-то успешный в прошлом тренер, Артета или калибром выше будет уволен, при нём выиграете требл, ЛЕ, Суперкубок Англии и Кубок Английской лиги, пройдёт ещё немного времени и ему же время давали сначала, И.О. тренер, затем Главный тренер и вот под нож идёт своя легенда по имени Агуэро. Открой глаза это была "весёлая" сказка наночь, ведь если станет былью, как же все будут вспоминать Эру Пепа в Ман. Сити
    STVA 1
    STVA 1 ответ la-respect0 (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Это Ваше мнение. У меня своё
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:51, ред.
    Без центра нет игры Пепа, травмы нынче данность, раньше смеялись над МЮ, дальше коллективно посмеёмся. Паузы на сборные закончили футбол. остались рекламщики газировок и те кому на футбол фиолетово. вспоминаем Бэйла, как Картавый футбол вещал, мол если Пеп влетит руководство будут хейтить, за продление а выиграет, на руках носить и радоваться какие провидцы я же третьего мнения, когда нет центра, а Пеп не дурак, нужно менять схему, и заново придумывать велосипед, и плясать не как сам хочешь, а от соперника, закидоны и понеслась
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    вчера в 23:49
    Интересная команда эти шпоры, проигрывают регулярно самому дну и потом такое выдают
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 23:43
    Из 14 человек, что сегодня были на поле, 11 выигрывали финал ЛЧ год назад. Жалоб на состав вообще не понимаю. Диаш в этом списке заменён Гвардиолом (примерно или абсолютно равные игроки). Только Родри и всё. Но если такая машина зависит от одного опорника.... Ну я не знаю... Тут точно не с составом проблемы, а с игрой.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:41
    защита просто прроходной шашлычный дворик.
    думаю, как начинает Гвардиола, первые мощные закупки снова с защитников старт.
    la-respect0
    la-respect0 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Не везло , когда кипер тащит , а тут просто зажравшаяся команда
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:24
    Не знаю конечно... На работе футбол не посмотришь. Но глянул статистику и по ней мне кажется что Сити не везло. Ведь у Сити 27 ударов и всего 5 в створ. А вот у Шпор всего 9 ударов, но в створ целых 7!!! Это 80 % думаю. И классная реализация в 50 %.. Это моё мнение.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:18
    Шанс для Арсенала выйграть хоть какой то трофей
    adekvat
    adekvat ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Устали хлопцы выигрывать, Гвардиола тоже, пора что то менять.
    shur
    shur ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 23:03
    ..ну так шок от четвёрок, мы от Барсы , Сити от Петуха,сыграть успокоиться ,привести себя в порядок..(Шутка!)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Вряд ли шейх вот так легко расстанется с Гвардиолой)
    Таким специалистом не разбрасываются.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 22:57
    Назови мне два равноценных состава в Сити.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:57
    Товарняк горожан со сливочными?
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Естественно, это полный провал, никто с этим не спорит.
    Команды по разному выходят из такого положения.. некоторые годами, сильным требуется пару месяцев. Кризис горожан немного затянулся, теперь ждем от них нормальной реакции
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:55
    Не много ли поражений? Может пора что-то поменять, или кого-то? Почему уперлись в Гвардиолу? Разве не видели, что его философия перестала работать? Игроки ошалели от огромных денег, им нужна встряска. А вот сезон, как мне кажется, уже не спасти...
    матос
    матос
    вчера в 22:54
    Ого ... Шпоры растоптали сити.
    Гость
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