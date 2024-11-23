«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги

1732390039

вчера, 22:27

«Манчестер Сити» крупно уступил «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ (0:4).

Джеймс Мэддисон забил на 13-й и 20-й минуте, Педро Порро отличился на 53-й, а на 90+3-й отметился Бреннан Джонсон.

После этой игры «Манчестер Сити» идет на 2-м месте (23 балла), «Тоттенхэм» находится на 6-й строчке (19 очков).

В другой встрече «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест».