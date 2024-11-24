Топ-клубы, игроки и агенты Англии задолжали большую сумму налогов за 19 лет

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вчера, 11:22

По информации источника, ведущие футбольные клубы, игроки и агенты в Англии накопили 800 миллионов фунтов стерлингов в виде невыплаченных налогов с тех пор, как HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании) начало расследование.

Речь идёт о периоде с 2005 года. Сумма за последний год составляет 75 млн.

По последним данным, в настоящее время ведётся 396 расследований, включая возможные злоупотребления в 33 профессиональных клубах.

«Ньюкасл» недавно урегулировал налоговый спор на сумму 10 млн, возникший ещё во времена владения клубом Майком Эшли.

«Челси» находится под следствием после того, как они сообщили в АПЛ о проблемах, когда консорциум Тодда Боэли перенял право собственности у Романа Абрамовича.

«Манчестер Юнайтед» также находится под следствием, в то время как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон сталкивается с пристальным вниманием из-за своей фирмы ACF Sports Promotion.