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Топ-клубы, игроки и агенты Англии задолжали большую сумму налогов за 19 лет

вчера, 11:22

По информации источника, ведущие футбольные клубы, игроки и агенты в Англии накопили 800 миллионов фунтов стерлингов в виде невыплаченных налогов с тех пор, как HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании) начало расследование.

Речь идёт о периоде с 2005 года. Сумма за последний год составляет 75 млн.

По последним данным, в настоящее время ведётся 396 расследований, включая возможные злоупотребления в 33 профессиональных клубах.

«Ньюкасл» недавно урегулировал налоговый спор на сумму 10 млн, возникший ещё во времена владения клубом Майком Эшли.

«Челси» находится под следствием после того, как они сообщили в АПЛ о проблемах, когда консорциум Тодда Боэли перенял право собственности у Романа Абрамовича.

«Манчестер Юнайтед» также находится под следствием, в то время как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон сталкивается с пристальным вниманием из-за своей фирмы ACF Sports Promotion.

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Перевод с thesun.co.uk
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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:03
Может хоть так по убедительнее будет!)
112910415
112910415
вчера в 12:52
платить налоги не хочется, но надо !
6x37n4fahfvq
6x37n4fahfvq
вчера в 11:44, ред.
Пришлите Ромке Абрамовичу счёт на Госуслуги, может дойдёт когда-нибудь!) Тогда получите модный у нас в стране ответ - денег нет, но вы там держитесь!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:29
Непонятно, почему отчёт ведётся за 19 лет. Не за 15 и не за 20...
Гость
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